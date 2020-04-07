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Внешние шоки России скажутся и на Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Высокая значимость денежных переводов из России усиливает воздействие негативного шока внешнего спроса на экономики Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом говорится в исследовании Евразийского банка развития, участниками которого вместе с Беларусью и Казахстаном являются и четыре перечисленные страны.

По мнению аналитиков ЕАБР, высокая степень торгово-экономической интеграции государств ЕАБР с Россией объясняет наличие тесной зависимости их экономик от развития в РФ. Основными каналами при этом выступают торговля, денежные переводы и финансовые потоки. Рынок РФ является одним из основных для Беларуси (доля экспорта в РФ в среднем за 2005–2018 годы составила около 38%), Армении (почти 20%) и Кыргызстана (около 14%). А денежные переводы из РФ обеспечивают более 60% суммарных поступлений от трудовых мигрантов в Армении, 70% - в Таджикистане и почти 80% - в Кыргызстане.

При этом исследования по Кыргызстану показали, что динамика денежных переводов, поступающих в республику, находится в проциклической (переменной) зависимости от динамики реального ВВП России, и данная зависимость со временем усиливается. Помимо того, что РФ является крупным рынком сбыта для стран-участниц ЕАБР, она также относится к числу ключевых прямых иностранных инвесторов в государствах региона.

По прогнозам ЕАБР, темп прироста ВВП России составит 1,3%, как и годом ранее. Сдерживающее воздействие на экономическую активность окажут последствия распространения коронавируса и падение цен на нефть. Но в последующие два года прогнозируется увеличение темпов прироста ВВП до 1,9% в год - по мере стабилизации ситуации в мировой экономике и на сырьевых рынках, а также осуществления внутренних структурных преобразований.

Снижение трансфертов трудовых мигрантов из крупнейшей экономики региона, связанное с замедлением роста ВВП РФ, выступает дополнительным каналом трансмиссии шока для трех перечисленных стран ЕАБР. А в случае с экономиками Армении и Кыргызстана важным элементом механизма передачи внешнего шока названа и динамика цен биржевых товаров.

Вместе с тем, как полагают аналитики ЕАБР, Кыргызстан может извлечь дополнительные выгоды из-за увеличения мирового спроса на золото, так как выпуск драгоценного металла обеспечивает почти 10% ВВП республики. Также отмечается, что низкая волатильность валютного курса кыргызского сома к доллару на фоне глобального укрепления американской валюты может оказать сдерживающее воздействие на чистый экспорт и ВВП Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/386878
Теги:
ЕАБР, миграция, Россия, Кыргызстан
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Сюжет: Мигранты в России (7 материалов)
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