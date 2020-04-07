Свыше $21 млн. На что идут средства, выделенные Всемирным банком для КР

Республиканский штаб по COVID-19 напоминает, что Всемирный банк выделит 12,15 млн. долларов США на реализацию Проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Кыргызской Республике. Еще 9 млн. долларов США будут перераспределены из текущего проекта "Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане". В рамках данного проекта, финансируемого Всемирным банком, имеется механизм, позволяющий правительству в экстренных случаях быстро получить доступ к неизрасходованным средствам.

Отмечается, что Всемирный банк выделяет все финансирование Кыргызстану на специальных высокольготных условиях. Из общей суммы 50% - грант, 50% - кредит. Последний выдается на 38 лет под 0,75 % годовых с отсрочкой платежей в 6 лет.

"Цель Проекта по экстренному реагированию на COVID-19 – спасти жизни и предотвратить дальнейшее заражение", - цитирует штаб главу офиса Всемирного банка в Кыргызской Республике Болормаа Амгаабазар.

Что касается рационального использования этих средств:

Республиканский штаб по предотвращению распространения COVID-19 под руководством премьер-министра Кыргызской Республики будет играть ведущую роль в общенациональных ответных мерах, включая деятельность по проекту COVID-19. Для обеспечения прозрачности при реализации этих проектов будут применяться процедуры Всемирного банка по закупкам и управлению финансами.