Фонд "Добрые руки" просит кыргызстанцев обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Дорогие читатели! Два года мы представляем вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Ситуация, в которой все мы сейчас находимся, тяжелая. Отразилась она и на братьях наших меньших. Руководитель фонда Лариса Слободская рассказала VB.KG, что звонков от желающих взять себе собачку или кошечку почти нет. Но… животных нужно кормить, ухаживать за ними и все-таки, не смотря ни на что, искать им новых хозяев.

Сейчас подавляющее большинство кыргызстанцев находится дома. Давайте используем свое время с пользой – потратим на то, чтобы посмотреть на тех, кто беззащитен и беспомощен перед огромным миром! Найдем себе верного друга, созвонимся с людьми, курирующими его существование, договоримся о том, как и когда можно его забрать! А если у вас нет возможности завести себе питомца, но вы жаждете как-то помочь фонду, можете связаться с его руководителем по телефону: 0(709)784-537.

Настоящий Босс

Пристраивается молодой крупный кобель по кличке Босс. Животному восемь месяцев. Получил все нужные прививки. Отличный охранник. "Умеет лаять басом!" - шутят в фонде. Звоните по номеру: 0(709)784-537.

Рыжая симпатяга

Фонд помощи животным ищет человека, который станет хорошим хозяином для вот такой милой молодой собачки. Животному восемь месяцев. Собака среднего размера. Здоровая. Привитая. Стерилизованная. Телефон: 0(709)784-537.

Чудесное создание

VB.KG и "Добрые руки" очень надеются, что среди вас есть тот, кто сможет стать настоящим другом молодому кобельку. Вы видите его фото. Правда, чудесное создание?! Песику около года. Здоров. Привит. Очень хорошо охраняет. Набирайте: 0(709)784-537.

Черныша в ожидании звонка

Знакомьтесь! Это Черныша. Молодая, красивая, довольно крупная собака. Хорошая охранница. Привита и стерилизована. Если она вам понравилась, звоните. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Вам мальчика или девочку?

Ждут звонка от своих потенциальных мам и пап эти милые малыши. Перед вами здоровые, домашние котята. Есть мальчики и девочки. Все приучены к лотку. Больше информации вы получите по телефону: 0(550)602-380 (Геннадий).

Дом для Лапушки

Волонтеры фонда "Добрые руки" ищут дом для маленькой собачки Лапушки. Это девочка полутора месяцев. Если вы живете в небольшой квартире, Лапушка – именно то, что вам нужно. Когда малышка подрастет, останется такой же маленькой собачкой. Кстати, будет хорошей охранницей. Уже сейчас она прекрасно отличает своих от чужих. Животное понятливое, знает свое место, понимает команды: "Нельзя!", "Сидеть!", "Пошли!". Собачка чистенькая, выкупанная и избавленная от внутренних паразитов. По достижении 7-8 месяцев, собачку нужно будет стерилизовать. Все расходы возьмет на себя человек, на попечении которого она сейчас находится. Хотите узнать больше? Звоните: 0(555)101-461.

Пушистая парочка

Обратите внимание на этих смешных молодых кошечек! Им очень нужны хозяева. Возможно, это именно вы?! Одной киске сейчас уже 8 месяцев, другой – около года. Обе стерилизованы, так что гулять и рожать котят не будут. Животные здоровые, от паразитов обработанные. К лотку кошек приучили. Едят в основном мягкий корм в пакетиках и сухой ProPlan. В месяц съедают примерно около килограмма. Телефоны для потенциальных владельцев: 0(550)619-076, 0(700) 045-268.

Красотки на выданье

Задержитесь, пожалуйста, еще на минутку. Вдруг вам понравится одна из этих изящных красоток. Кошечкам сейчас по шесть месяцев. Обе стерилизованы, поэтому с проблемой появления нежеланных котят их будущие хозяева не столкнутся. Живут кошечки в квартире. К лоточку приучены. По характеру активные и игривые. Звоните: 0(555)767-507.

Трехмесячные охранницы

В хорошие руки отдают щенков-девочек. Красавицам три месяца, но они уже довольно крупные и отлично охраняют вверенную им территорию. Волонтеры фонда постараются доставить их прямо к вам домой. Обращайтесь: 0(708)527-818 или 0(550)031-130.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg