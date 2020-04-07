Режим ЧП в Кыргызстане. Снижения страховых взносов в Соцфонд не будет

Снижение ставок страховых взносов на время режима чрезвычайного положения не будет. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Соцфонда Медер Ирсалиев.

- Снижение тарифных ставок страховых взносов в режиме ЧП не предусматривается. Вопрос о снижении поднимался в декабре 2018 года. В 2019 году была создана рабочая группа, которая рассматривала и изучала этот вопрос. Но стоит отметить, что снижение страховых взносов на определённую категорию несет за собой потери в бюджете Соцфонда. Только при нахождении источников покрытия этих выпадений возможно будет рассмотрен этот вопрос, - сообщил председатель Социального фонда КР Медер Ирсалиев.

Отметим, в Бишкеке, Оше, в части Ошской области и в Джалал-Абаде введен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. В связи с этим парализована работа многих производств, компаний в сфере, туризма, услуг и развлечений.

Сегодня же вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил, что освобождения от налогов и кредитов гражданам ждать не стоит.