Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Группу кыргызстанцев вернули из аэропорта "Шереметьево" в Москву

410  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Неудачную попытку попасть в московский аэропорт "Шереметьево", чтобы дожидаться там возможного вылета на родину, предприняла группа граждан Кыргызстана. Все они в связи с отменой рейсов в Бишкек ранее были при содействии посольства КР в РФ размещены в одном из столичных хостелов.

Но, как сообщили в дипмиссии, несмотря на постоянные разъяснения о складывающейся ситуации и о нецелесообразности ожидания в аэропортах, группа соотечественников 6 апреля все же покинула хостел и отправилась в "Шереметьево". Однако по настоянию работников аэропорта и полицейских приехавшие вынуждены были покинуть здание и вернуться обратно в место временного проживания. Урегулированием ситуации занимались срочно прибывшие в "Шереметьево" сотрудники посольства и представительства Госслужбы миграции КР в РФ.

Вместе с тем, 6 апреля чартерным спецрейсом из Екатеринбурга в Бишкек все же удалось вернуться 17 гражданам КР, в том числе тем, кто подолгу находился в транзитной зоне местного аэропорта. Среди пассажиров это рейса был и начальник штаба ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов. Он проходил в России лечение и реабилитацию после ранения, полученного во время штурма резиденции экс-президента КР Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Как сообщалось ранее, Россия временно прекратила воздушное сообщение со всеми странами. И даже приостановила 4 апреля международные авиарейсы по вывозу граждан РФ из-за рубежа, чтобы не допустить новую волну завозных случаев заражения коронавирусом. Правда, по данным Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, с 6 апреля работа по возвращению россиян, находящихся за границей, возобновляется.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386934
Теги:
аэропорт, миграция, Россия, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Мигранты в России (8 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  