Группу кыргызстанцев вернули из аэропорта "Шереметьево" в Москву

Неудачную попытку попасть в московский аэропорт "Шереметьево", чтобы дожидаться там возможного вылета на родину, предприняла группа граждан Кыргызстана. Все они в связи с отменой рейсов в Бишкек ранее были при содействии посольства КР в РФ размещены в одном из столичных хостелов.

Но, как сообщили в дипмиссии, несмотря на постоянные разъяснения о складывающейся ситуации и о нецелесообразности ожидания в аэропортах, группа соотечественников 6 апреля все же покинула хостел и отправилась в "Шереметьево". Однако по настоянию работников аэропорта и полицейских приехавшие вынуждены были покинуть здание и вернуться обратно в место временного проживания. Урегулированием ситуации занимались срочно прибывшие в "Шереметьево" сотрудники посольства и представительства Госслужбы миграции КР в РФ.

Вместе с тем, 6 апреля чартерным спецрейсом из Екатеринбурга в Бишкек все же удалось вернуться 17 гражданам КР, в том числе тем, кто подолгу находился в транзитной зоне местного аэропорта. Среди пассажиров это рейса был и начальник штаба ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов. Он проходил в России лечение и реабилитацию после ранения, полученного во время штурма резиденции экс-президента КР Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Как сообщалось ранее, Россия временно прекратила воздушное сообщение со всеми странами. И даже приостановила 4 апреля международные авиарейсы по вывозу граждан РФ из-за рубежа, чтобы не допустить новую волну завозных случаев заражения коронавирусом. Правда, по данным Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, с 6 апреля работа по возвращению россиян, находящихся за границей, возобновляется.