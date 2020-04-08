Аттакуров: В РФ появится национально-культурная автономия кыргызстанцев

В России приступили к созданию нового по статусу и по формату общественного объединения кыргызстанцев – их национально-культурной автономии. О том, какие цели и задачи она ставит перед собой, VB.KG рассказал один из инициаторов - председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, Раимкул Аттакуров.

Раимкул Арзимаматович, в России сегодня уже действует немало общественных организаций, образованных уроженцами Кыргызстана. Зачем понадобилось появление еще одной?

- Национально-культурная автономия имеет свой особый статус. И распространяется не на какую-либо территорию, а на всех представителей конкретной этнической группы, позволяя ей решать вопросы различных форм своей культурной жизни. Как сказано в соответствующем федеральном законе, национально-культурные автономии это - форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение российских граждан, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры.

То есть, исходя из данной формулировки, внимание создаваемой организации будет сфокусировано лишь на кыргызстанцах, имеющих российское гражданство?

- Отнюдь. Да, учредителями такой автономии могут быть только граждане России, но считающие своей родиной Кыргызстан, стремящиеся в меру сил и возможностей помогать ему и его жителям, способствовать укреплению многосторонних кыргызско-российских отношений. И поэтому одним из приоритетов мы провозгласили всемерное содействие гражданам Кыргызстана, которые по различным причинам временно находятся в России. В их числе - трудовые мигранты, студенты, аспиранты, те, кто приехал сюда лечиться, по программным, юридическим, финансовым, социальным и другим вопросам, по бизнесу, спорту, культуре, образованию и так далее. Кыргызская диаспора в РФ включает соотечественников, состоящих в подданстве и России, и Кыргызстана. Все взаимосвязано, проблемами тех же трудовых мигрантов активно занимаются именно их соотечественники-россияне, имеющие для этого реальные возможности.

Как возникла идея создания такой автономии?

- Она вынашивалась не один год. Мы беседовали с представителями российских госструктур, курирующих межнациональные отношения, деятельность диаспор. И они поддержали стремление создать федеральную национально-культурную автономию кыргызстанцев. С тем, чтобы объединить в ее рядах граждан, в разные годы приехавших сюда и укоренившихся здесь. Они стали россиянами, у них здесь семьи, они работают в различных сферах, занимаются бизнесом, принимают участие в государственной, общественной жизни и, вместе с тем, как я уже говорил, не теряют связи с Кыргызстаном. Национально-культурная автономия позволит активно задействовать этот потенциал. И призвана стать диаспоральной общественной структурой, юридически оформленной, работающей во благо кыргызстацев в обеих наших странах, воспринимаемой в России на самом высоком уровне, вплоть до президентского аппарата. От имени ее мы сможем выступать с различными инициативами, рассчитывая на их и общественную, и государственную поддержку.

Федеральная - значит общероссийская. Масштабная задача, однако

- Мы будем прилагать все усилия для ее решения. Но, конечно, процесс этот непростой, поэтапный. И начинается с учреждения таких автономий на местах. Они уже действуют или формируются в целом ряде российских субъектов федерации. Успешно заявили о себе региональные автономии кыргызстанцев в Санкт-Петербурге, Воронеже, Челябинске, Новосибирске, Казани, Тюмени, помогаем в создании их в Ростове-на-Дону, Смоленске, других городах и регионах, где сосредоточено большое количество уроженцев Кыргызстана. Работаем не одни, а при поддержке местных властей, общественности, в контакте с их департаментами, занимающимися межнациональной проблематикой.

А что в случае с российской столицей, где всегда особо много приезжих из Кыргызстана?

- Создание национально-культурной автономии в Москве – одна из первоочередных задач. Но тоже решаемая поэтапно. Сейчас наши автономии появились в двух столичных административных округах – Северном и Юго-Восточном, они зарегестрированы, получили все разрешительные документы. На финишной стадии – решение вопроса в Центральном административном округе.

Москва разделена на двенадцать таких округов. И в каждом понадобится создавать автономии?

- Нет, достаточно трех. В других районах можно открывать представительства, филиалы, что ускорит и облегчит процесс охвата как можно большего числа наших соотечественников в Москве. После этого уже можно будет приступать к образованию Московской региональной автономии. Ее появление станет важным, но, конечно, не единственным этапом на пути создания федеральной национально-культурной автономии кыргызстанцев. Последнее – перспектива, к достижению которой будем стремиться. Однако каких-то сроков не ставим, понимая: понадобится время. Ведь в каждом случае приходится проделывать большую организационную работу, подтверждать дееспособность очередной автономии. Требования предъявляются очень жесткие, прежде чем дело дойдет до регистрации. Но процесс набирает силу, и в Москве, и в регионах.

Опыт подобных автономий уже опробован в России?

- И весьма успешно! Мы тесно общаемся с активом различных диаспор – азербайджанской, армянской, грузинской, других. Они предметно решают многие вопросы, связанные и с соотечественниками, берем на вооружение их опыт, делимся своим. К слову, руководитель азербайджанской национально-культурной автономии на прошлых выборах президента России была доверенным лицом Владимира Путина, это уровень, согласитесь! Вот и нам надо заявить о кыргызской диаспоре в российском обществе.

Думается, это в той или иной степени делает ряд и уже существующих общественных объединений. В их числе – Общероссийский Кыргызский конгресс, межрегиональная общественная организация "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение", Центр содействия развитию российско-кыргызских взаимоотношений "Мекеним Ала-Тоо", те же возглавляемые вами Координационный совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, Центр поддержки российско-кыргызских стратегических и общественных инициатив. На счету каждой – немало добрых и полезных дел, о которых знают и во властных структурах. Не будет ли создаваемая автономия в чем-то дублировать такую деятельность?

- Если и будет, то не вижу в том ничего плохого. В России сегодня существует уже более 60 различных общественных организаций кыргызстанцев, разного масштаба, формата, направленности, возможностей. Одни зарегестрированы в органах юстиции, другие нет, что тоже не запрещено законодательством, каждая ориентирована на конкретные задачи, но всех роднит общая забота о соотечественниках. И последние, считаю, только выиграют такой многогранной поддержки, как на местах, так и на региональном, федеральном уровнях. Ну а у национально-культурной автономии, повторюсь, свой статус и свои возможности. От нее, по словам юристов российской Госдумы, мы сможем выдвигать и представлять свои кадры в депутатский корпус различных уровней, в местные органы власти, в другие выборные структуры, в госорганы, представлять интересы кыргызстанцев в России.

Федеральная автономия ассимилирует другие кыргызстанские сообщества?

- Подобных целей никто не ставит, да они и не нужны. Перспектива – в укреплении взаимодействия, наших потенциалов, что в реальности и происходит. Мы все друг друга знаем, постоянно контактируем. По принципиальным вопросам, отстаивая интересы наших соотечественников, выступаем совместно, готовим коллективные документы. В других случаях можем спорить, не соглашаться друг с другом, но в итоге все равно приходим к консенсусу. Действуем по разным векторам, но в одном направлении. Монополизм в таких случаях, когда одна организация подминает под себя все другие, не вписывается в современную идеологию и просто вреден.

Что в планах работы с приезжими из Кыргызстана?

- Спектр очень широк. Помогать с изучением русского языка, с решением возникающих проблем, разъяснять требования российского законодательства в различных сферах, заниматься профилактикой правонарушений, религиозного экстремизма. К сожалению, среди молодежи, приезжающей сегодня из Кыргызстана в Россию, есть люди, совершенно неподготовленные к ее реалиям, к реалиям современности. У них нет ментальности, присущей тем, кто жил в советскую бытность. Мы знали, что есть различные религии, что к ним уважительное отношение, они находятся под защитой государства, вместе с тем, церковь отделена от него. И если для нас, бывших советских граждан, это естественные вещи, то некоторые нынешние 17-19-летние ничего не знают о других религиях, кроме ислама. Да и в его истинных постулатах и ценностях толком не разбираются, поэтому вполне могут попасть под влияние сторонников радикальных течений.

Когда говорят о кыргызской диаспоре в России, то подчас представляется нечто монолитное, утвердившееся

- А на самом деле эта диаспора очень разнообразна, внутри нее происходят различные процессы, представлены различные группы – не только по возрастному, профессиональному и другим признакам. Я бы выделил три основные волны, три категории наших соотечественников в России: те, кто приехали в годы Советского Союза, в горбачевскую перестройку, и - с ельцинских времен по настоящее время. Эти люди зачастую очень отличаются друг от друга – по степени образованности, по ментальности, мировоззрению, по способности интегрироваться в новое для них общество, по другим факторам

И что представляют из себя эти категории?

- Первая - наши аксакалы, люди старших поколений. Среди них – бывшие военные, дипломаты, госчиновники, нынешние академики, профессора, врачи, педагоги, те, кто обучались здесь в советское время и, оставшись в России, сегодня преподают в ее ведущих вузах, занимаются наукой, много сил уделяют работе с молодежью, ее воспитанию. Многие представители второго потока увлечены бизнесом, они приехали в Россию в период расцвета в ней предпринимательства и довольно успешно встроились в эту тенденцию. Все мы – в контакте, и основной объект нашего внимания – молодые соотечественники, прибывающие сюда в последние годы, нередко – сразу после школы. Они могут испытывать проблемы с языком, с пониманием местных традиций и установленных законом требований, проблемы в коммуникационном, культурном, образовательном плане. И поэтому всем нашим диаспоральным организациям: многофункциональным, целевым, женским, спортивным, культурно-просветительским и прочим – необходимо сплачиваться, чтобы способствовать адаптации, поддержке молодых кыргызстанцев, их самореализации здесь. Другой приоритет - укрепление исконно дружественных связей, разнопланового сотрудничества между Россией и Кыргызстаном. Ведь многие кыргызстанцы уже прочно стали здесь на ноги, имеют свой бизнес в различных отраслях и способны на инвестиции в экономку Кыргызстана, осуществляют их.

Вы рассказали о стратегических целях. А каковы текущие задачи?

- Сейчас у нас большая проблема с помещением, впрочем, как и многих других диаспор. Находят, где могут, но везде аренду надо платить, подчас немалую. И мы сейчас работаем по нескольким направлениям. В том числе, просим о выделении какого-либо недостроенного здания, чтобы собственными силами подготовить его к приему людей, для налаживания повседневной работы с ними.

С кем еще сотрудничаете?

- Прежде всего, и очень тесно - с посольством, представительствами ведомств Кыргызстана в России, особенно МВД и Госслужбы миграции, с представителями КР в Евразийской экономической комиссии. А также – с различными неправительственными, международными, диаспоральными организациями, с российскими властными структурами, вплоть до президентского аппарата, с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Вопрос, которого нельзя избежать, – что делают кыргызские сообщества в обстановке всеобщей борьбы в России с коронавирусом?

- Все, что в силах. Помогают соотечественникам, вынужденно задержавшимися здесь из-за невозможности вылета на родину, с питанием, жильем, решением других вопросов. Но главное – это постоянное и предметное информирование о мерах, предпринимаемых правительством страны, властями на местах. Призываем не поддаваться слухам, строго соблюдать все установленные правила, не проявлять ненужных инициатив. Иногда приходится даже достаточно жестко разговаривать с теми, кто не понимает необходимости этого. Но в нынешней ситуации по-иному, наверное, нельзя.

Справка: Раимкул Аттакуров - уроженец Джалал-Абадской области Кыргызстана, выпускник Московского автомобильно-дорожного института, Российской Академии государственной службы при президенте РФ (специальность "мировая экономика"). С 2005 - 2007 годах - советник-посланник посольства КР в РФ, в 2007-2010 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ. Ныне - председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, а также руководитель Центра поддержки российско-кыргызских стратегических и общественных инициатив, член комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.