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АБР даст Кыргызстану $20 млн на борьбу с коронавирусом

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- Александра Василькова
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С Азиатским банком развития (АБР) достигнута договоренность по привлечению инвестиционного проекта в целях борьбы с COVID-19 на сумму $20 млн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Кроме того, в Исламский банк развития (ИБР) подготовлен и направлен список оборудования и медицинских препаратов и других расходных статей, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией. Это позволит республике произвести закупки в рамках действующих проектов ИБР за счет сэкономленных средств в размере около $15 млн.

Отмечается, что Минфин продолжит работать в данном направлении. Ведомство планирует регулярно информировать общественность о результатах этой работы.


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URL: https://www.vb.kg/386973
Теги:
АБР, Министерство финансов, инвестиции, ИБР, Кыргызстан, деньги, коронавирус
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