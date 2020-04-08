В Ноокатской больнице внедрили новую систему обеспечения больных кислородом

Впервые в Кыргызстане в больнице Ноокатского района внедрена новая система обеспечения больных кислородом. Как сообщила VB.KG медиа-эксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова, Ноокатская териториальная больница в Ошской области всегда была образцом для других организаций здравоохранения.

На сегодняшний день, по словам ее директора Асамидина Марипова, ни больные, ни медицинский персонал не испытывают нужды в средствах индивидуальной защиты, медикаментах, изделиях медицинского назначения и т.п. Кроме того, в больнице впервые в Кыргызстане внедрили новую систему обеспечения пациентов кислородом, так как кислородные концентраторы (аппарат для кислородотерапии) не выдерживали нужного объема.

Сегодня эта система в больнице работает во всех стационарных отделениях. Ситуация по предоставлению помощи пациентам с коронавирусом стабилизирована, в очаге инфекции работают 45 сотрудников, десятая часть персонала.

"Цифры постоянно меняются, но мы справляемся, - говорит Асамидин Марипович. – И сегодня уже нет прежней растерянности, само население стало вести себя по-другому, более настороженно и ответственно. Как среди пациентов, так и среди медиков паники нет, каждый понимает, что должен добросовестно выполнять свои обязанности: врачи диагностировать и лечить, а пациенты и контактные - придерживаться всех рекомендаций и правил. Очень надеемся на поощрительную зарплату для всех, кто работает с коронавирусом и непосредственно задействован в очаге, особенно в глубинке. Других стимулов и мотивации у нас нет. Задолженностей по обычной зарплате в нашей больнице нет".

Напомним, что Ноокатская территориальная больница в течение нескольких лет участвовала в проекте Минздрава "Финансирование, основанное на результатах", где показывала неплохие результаты по всем направлениям, таким, как менеджмент, управление качеством предоставляемых услуг, соблюдение инфекционного контроля, оказание помощи матерям и детям и др.