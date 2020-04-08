Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Ноокатской больнице внедрили новую систему обеспечения больных кислородом

57  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Впервые в Кыргызстане в больнице Ноокатского района внедрена новая система обеспечения больных кислородом. Как сообщила VB.KG медиа-эксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова, Ноокатская териториальная больница в Ошской области всегда была образцом для других организаций здравоохранения.

На сегодняшний день, по словам ее директора Асамидина Марипова, ни больные, ни медицинский персонал не испытывают нужды в средствах индивидуальной защиты, медикаментах, изделиях медицинского назначения и т.п. Кроме того, в больнице впервые в Кыргызстане внедрили новую систему обеспечения пациентов кислородом, так как кислородные концентраторы (аппарат для кислородотерапии) не выдерживали нужного объема.

Сегодня эта система в больнице работает во всех стационарных отделениях. Ситуация по предоставлению помощи пациентам с коронавирусом стабилизирована, в очаге инфекции работают 45 сотрудников, десятая часть персонала.

"Цифры постоянно меняются, но мы справляемся, - говорит Асамидин Марипович. – И сегодня уже нет прежней растерянности, само население стало вести себя по-другому, более настороженно и ответственно. Как среди пациентов, так и среди медиков паники нет, каждый понимает, что должен добросовестно выполнять свои обязанности: врачи диагностировать и лечить, а пациенты и контактные - придерживаться всех рекомендаций и правил. Очень надеемся на поощрительную зарплату для всех, кто работает с коронавирусом и непосредственно задействован в очаге, особенно в глубинке. Других стимулов и мотивации у нас нет. Задолженностей по обычной зарплате в нашей больнице нет".

Напомним, что Ноокатская территориальная больница в течение нескольких лет участвовала в проекте Минздрава "Финансирование, основанное на результатах", где показывала неплохие результаты по всем направлениям, таким, как менеджмент, управление качеством предоставляемых услуг, соблюдение инфекционного контроля, оказание помощи матерям и детям и др.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386976
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (63 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  