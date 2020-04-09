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На 9 апреля еще 10 зараженных COVID-19. Всего по Кыргызстану - 280 человек

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- Оксана Гут
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На 9 апреля по республике зарегистрировано 10 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев. В том числе 3 женщины и 7 мужчин.

Из них:

г.Бишкек – 1

Ошская область, Ноокатский район – 1

г. Ош – 3

Джалал-Абадская область (Сузакский район – 4, Аксыйский район – 1) – 5.

Итого по республике на 10.00 часов 9 апреля 280 зараженных граждан. Из них 147 женщин, 133 мужчины. Шестеро человек находятся в реанимации.

Из десяти новых случаев выявлено двое медработников. Всего на сегодня заболевших медиков - 34.

На сегодня было собрано 20 901 образец для исследования, проведено исследований - 15 117.

Контактных - 6 268 человек, из них 1058 члены семьи зараженных.


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URL: https://www.vb.kg/386989
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (64 материалов)
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