В Кыргызстане выявили еще 18 зараженных COVID-19. Итого 298

На 8.00 часов 10 апреля в Кыргызстане выявлены 18 новых случаев подтвержденных СOVID-19. В том числе у пяти медиков. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

В частности:

г. Бишкек – 6;

Чуйская область (Кеминский район – 6, г.Токмок – 1, Аламединский район – 1) – 8;

Джалал-Абадская область (Сузакский район – 2, г.Джалал-Абад – 1) – 3;

Иссык-Кульская область (Аксуйский район) – 1.

Таким образом, на сегодня по стране всего 298 зараженных коронавирусной инфекцией.