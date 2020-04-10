Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане выявили еще 18 зараженных COVID-19. Итого 298

594  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 8.00 часов 10 апреля в Кыргызстане выявлены 18 новых случаев подтвержденных СOVID-19. В том числе у пяти медиков. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

В частности:

г. Бишкек – 6;

Чуйская область (Кеминский район – 6, г.Токмок – 1, Аламединский район – 1) – 8;

Джалал-Абадская область (Сузакский район – 2, г.Джалал-Абад – 1) – 3;

Иссык-Кульская область (Аксуйский район) – 1.

Таким образом, на сегодня по стране всего 298 зараженных коронавирусной инфекцией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387034
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (69 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  