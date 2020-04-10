В Пакистане от коронавируса умер мужчина из Кыргызстана

В Пакистане от коронавирусной инфекции COVID-19 умер мужчина из Кыргызстана. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что умерший был членом Таблиги Джамаат. 1 апреля его привезли в госпиталь с подозрением на коронавирус. Мужчине было 73 года. Помимо COVID-19 он был болен диабетом.

Отмечается, что более половины случаев заражения коронавирусом в Пакистане приходится на членов всемирной миссионерской организации Тааблиги Джамаат. В середине марта в одной из провинций Пакистана прошла ежегодная конференция этой организации, на которой собрались более 250 тысяч человек. Накануне в МИД КР сообщили, что в Пакистане коронавирус подтвердился у 8 кыргызстанцев.