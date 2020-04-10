Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Пакистане от коронавируса умер мужчина из Кыргызстана

266  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Пакистане от коронавирусной инфекции COVID-19 умер мужчина из Кыргызстана. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что умерший был членом Таблиги Джамаат. 1 апреля его привезли в госпиталь с подозрением на коронавирус. Мужчине было 73 года. Помимо COVID-19 он был болен диабетом.

Отмечается, что более половины случаев заражения коронавирусом в Пакистане приходится на членов всемирной миссионерской организации Тааблиги Джамаат. В середине марта в одной из провинций Пакистана прошла ежегодная конференция этой организации, на которой собрались более 250 тысяч человек. Накануне в МИД КР сообщили, что в Пакистане коронавирус подтвердился у 8 кыргызстанцев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387035
Теги:
Пакистан, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (69 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  