В Кыргызстане умер пятый человек, инфицированный COVID-19

За сутки зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19. Об этом 10 апреля на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

Пациент - мужчина находился в реанимации в Ноокатской территориальной больнице, ему было 87 лет.

"Хочу выразить соболезнования родственникам погибшего", - сказал замминистра.

Всего в Кыргызстане от коронавирусной инфекции скончались пять человек.

Также, по данным Минздрава КР, на сегодня 8 инфицированных в тяжелом состоянии. Всего в стационаре - 254 человека.