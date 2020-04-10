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В Кыргызстане умер пятый человек, инфицированный COVID-19

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- Оксана Гут
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За сутки зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19. Об этом 10 апреля на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

Пациент - мужчина находился в реанимации в Ноокатской территориальной больнице, ему было 87 лет.

"Хочу выразить соболезнования родственникам погибшего", - сказал замминистра.

Всего в Кыргызстане от коронавирусной инфекции скончались пять человек.

Также, по данным Минздрава КР, на сегодня 8 инфицированных в тяжелом состоянии. Всего в стационаре - 254 человека.


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URL: https://www.vb.kg/387036
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (69 материалов)
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