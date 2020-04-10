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В Якутии уроженца Кыргызстана обвинили в распространении COVID-19 на рынке

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- Екатерина Улитина
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В Якутии торговец центрального рынка города Алдан нарушил карантин и вышел на работу, несмотря на возможное заражение COVID-19. Об этой истории написали "Аргументы и Факты", сославшись на выступление главы Якутии Айсена Николаева.

"Семейная пара, уроженцы Кыргызстана, прилетели из Москвы. Они были сразу отправлены на самоизоляцию 6 апреля, но один из супругов нарушил режим", - сказал Николаев.

При этом, известно, что члены семьи, о которых идет речь, действительно, когда-то жили в Кыргызстане, но давно получили российский паспорт и проживают в Якутии.

Николаев уточнил, что нарушителя выявили по камерам наблюдения на продовольственном рынке Алдана, где работал мужчина.

- Эти действия ставят под большую опасность жителей города, - заявил Айсен Николаев. Он дал поручение главе района провести работы по закрытию рынка и выявлению контактных лиц и самоизоляции этих лиц.

Журналисты отметили, что сегодня утром рынок продолжает работать.


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URL: https://www.vb.kg/387041
Теги:
Россия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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