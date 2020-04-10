Разгон в Бишкеке марша 8 марта: Двое милиционеров получат выговор

Милиционерам, нарушившим Закон об Омбудсмене (Акыйкатчы) КР, будет объявлен выговор.
В отношении двух сотрудников УВД Свердловского района г. Бишкек, не пропустивших 8 марта 2020 года представителей Омбудсмена (Акыйкатчы) КР и Национального центра по предупреждению пыток в здание УВД, куда были доставлены 70 участников мирного марша, будут применены меры дисциплинарного взыскания. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена КР.
Ранее институтом Акыйкатчы (Омбудсмена) КР были направлены соответствующие представления о привлечении милиционеров к дисциплинарной ответственности за игнорирование и не исполнение требований Закона КР "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики".
На днях из прокуратуры Свердловского района г. Бишкек поступил ответ за подписью прокурора Н. Исраилова (исх. №66-20 от 06.04. 2020 г.), в котором сообщается, что согласно заключению Службы внутренних расследований МВД КР "за не допуск представителей Акыйкатчы (Омбудсмена) КР и Национального центра по предупреждению пыток в здание РУВД, а также за грубое отношение, за нарушение приказа №131-р от 20.03.2019 г. и п. 5 Дисциплинарного устава правоохранительных органов КР, утвержденного Постановлением Правительства КР №52 от 03.02.2020 года", на имя заместителя министра внутренних дел КР П. Асанова внесено представление о необходимости применения мер дисциплинарного взыскания в виде "выговора" к двум милиционерам УВД Свердловского района г. Бишкек, а именно – помощнику оперативного дежурного дежурной части С. Акматову и оперативному дежурному Т. Тошмирзаеву.