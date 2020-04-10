Разгон в Бишкеке марша 8 марта: Двое милиционеров получат выговор

Милиционерам, нарушившим Закон об Омбудсмене (Акыйкатчы) КР, будет объявлен выговор.

В отношении двух сотрудников УВД Свердловского района г. Бишкек, не пропустивших 8 марта 2020 года представителей Омбудсмена (Акыйкатчы) КР и Национального центра по предупреждению пыток в здание УВД, куда были доставлены 70 участников мирного марша, будут применены меры дисциплинарного взыскания. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена КР.

Ранее институтом Акыйкатчы (Омбудсмена) КР были направлены соответствующие представления о привлечении милиционеров к дисциплинарной ответственности за игнорирование и не исполнение требований Закона КР "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики".