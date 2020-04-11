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В Нижневартовске осудят кыргызстанца за наркотики

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- Евгений Денисенко
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Прокурор города Нижневартовска (Ханты-Манскийский автономный округ-Югра) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Кыргызстана. Он обвиняется по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" УК РФ.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО, по версии следствия этот человек, находясь в Нижневартовске, приобрел у неустановленного лица запрещенное наркотическое средство – гашиш. И планировал расфасовать его для последующей реализации через закладки.

Однако сделать ему это не удалось, поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции. У задержанного было изъято 150 граммов наркотиков. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также выяснилось, что кыргызстанец ранее уже был судим. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция упомянутой статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.


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URL: https://www.vb.kg/387067
Теги:
наркотики, Россия, Кыргызстан, уголовное дело, Мигрант
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