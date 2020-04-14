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До пика заболеваемости COVID-19 в Кыргызстане еще неделя

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- Оксана Гут
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Пик заболевания COVID-19 в Кыргызстане придется на 20 - 24 апреля. Об этом, ссылаясь на прогнозы экспертной группы, на брифинге 14 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он напомнил, что ранее была создана экспертная группа из специалистов и ученых, которые исследуют ситуацию с коронавирусной инфекцией, не только в Кыргызстане, но и в мире.

"За пиком всегда неизбежно идет спад. Поэтому скорее бы мы достигли пика и уже начали работу по профилактике", - отметил главный санитарный врач.

Усенбаев заявил, что если количество инфицированных резко увеличится, то Минздрав подготовил дополнительно 1315 резервных койко-мест, из них 119 коек для оказания интенсивной реанимационной помощи.

На сегодня, по его словам, 13 стационаров перепрофилированы для приема пациентов зараженных коронавирусной инфекцией. На борьбу с вирусом привлечены 5500 медицинских работников.


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URL: https://www.vb.kg/387153
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (77 материалов)
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