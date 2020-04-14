Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Два года мы представляем вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Ситуация, в которой все мы сейчас находимся, тяжелая. Отразилась она и на братьях наших меньших. Тем не менее, спасенных животных нужно кормить, ухаживать за ними и все-таки, не смотря ни на что, искать им новых хозяев.

Сейчас большинство кыргызстанцев находится дома, а значит, у нас есть время, чтобы посмотреть на тех, кто беззащитен и беспомощен перед огромным миром, найти себе друга, созвониться с людьми, курирующими его существование, договориться о том, как и когда его можно забрать! Если же у вас нет возможности завести себе питомца, но вы хотите помочь фонду, можете связаться с его руководителем Ларисой Слободской по следующему телефону: 0(709)784-537.

Очаровательная парочка

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут дом для этих двухмесячных щенков. Темного окраса – мальчик, светленькая – девочка. Вырастут эти очаровашки в некрупных собак. Наверняка, будут хорошими охранниками, так как уже сейчас научились звонко лаять. Стерилизацию девочки в возрасте семи месяцев фонд берет на себя. Звоните: 0(709)581-589.

Шанс для киски

Обратите внимание на эту кошечку! Волонтеры фонда отдают ее в добрые руки. К сожалению, один глазик животного был травмирован. Но другим киска видит очень хорошо. По характеру кошечка очень домашняя и ласковая. К лоточку приучена. Стерилизована. Захотите взять ее к себе, обращайтесь по следующему телефону и ее привезут к вам домой: 0(709)784-537.

Выжил и не разочаровался в людях

"Добрые руки" срочно ищут хорошего хозяина милому щеночку, которого вы видите на фото. Несмотря на юный возраст, он уже натерпелся от злых людей. Какой-то живодер избил малыша палкой, когда он забежал в подъезд погреться. По счастью, происходящее увидели соседи и заступились за малыша. Прошло время, песик снова стал верить людям. Теперь ему очень нужно найти новый дом, ведь оставаться на прежнем месте опасно для жизни! Щеночек красивый, игривый. Вырастет небольшим, но будет вам верным другом и охранником. Телефон для справок: 0(553)322-488.

Спасите малыша!

И еще один крик о помощи. Срочно нужно спасти маленького щеночка-мальчика. Песику всего два месяца и он может просто умереть от голода. К тому же, животное находится в постоянной опасности. Если среди вас есть тот, кто хочет взять его себе, срочно звоните. Больше информации вы получите по номеру: 0(755)324-810.

Дуэт малюток

Пристраиваются щеночки. На фото – один из них. Малышам сейчас чуть больше месяца. Когда крохи подрастут, будут небольшими по размеру, но… отличными "звоночками"! Добрые люди, отзовитесь! Телефон для потенциальных хозяев такой: 0(550)143-433.

Еще двое крошек

Очень срочно ищут дом и другие милые щеночки. На фото также один из них. Одному щенку в настоящий момент два с половиной месяца, другому – три. Малыши здоровы, обработаны от внутренних паразитов. В будущем станут верными защитниками своему хозяину. Набирайте: 0(755)324-810 (Ирина).

Чудесные девчонки

Задержитесь, пожалуйста, еще на минуту! Взгляните на маленьких очаровательных пушистых девчонок. Им тоже нужен дом и добрые, заботливые хозяева. Двухмесячные щеночки чистые и ухоженные. Только представьте, сколько радости они вам принесут, как будут встречать вас с работы, предупреждать о непрошеных гостях. И ведь многого им не надо. Теплая будка, закрытая территория, вкусная еда и ваше внимание – вот, пожалуй, и все! Звоните: 0(555)922-005 (WhatsApp), и 0(706)922-005.

Дом для Бемби

Уважаемые читатели! Если среди вас или ваших знакомых есть одинокие люди, которым не с кем поделиться своей любовью и заботой, самое время завести пушистого друга. Наша последняя на сегодня кандидатка на усыновление – Бемби! Это невероятно ласковое и нежное существо, очень общительная девочка, которая любит быть с человеком. Бемби любит детей, и прекрасно ладит с кошками. Сейчас ей девять месяцев. Собачка здорова, привита, стерилизована. Знает поводок. Жила в квартире, но может жить и в частном доме с огороженной территорией. Поверьте, Бемби станет верным другом на всю жизнь! Будущие хозяева могут обращаться по следующим номерам: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.