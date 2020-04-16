В Кыргызстане выявлено еще 17 зараженных COVID-19. Из них 5 врачей

На 16 апреля по Кыргызстану зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Из новых случаев - пять в городе Бишкек, один в Ошской области (Кара-Суйский район ) и одиннадцать в Нарынской области (Ат-Башинский район – 10, Жумгальский район - 1).
В том числе 5 медицинских работников, из которых четверо из г. Бишкек, 1 – из Нарынской области. Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 на сегодня – 104 случая.
По стране всего подтвержденных случаев - 466. Из них:
Джалал-Абадская область - 93
Ошская область – 131
г.Ош – 71
Чуйская область – 28
г.Бишкек – 87
Баткенская область – 5
Нарынская область – 45
Иссык-Кульская область – 6.
Из зарегистрированных положительных случаев - 251 женщины, 215 – мужчины. В стационарах находятся 370, в тяжелом состоянии - 11, умерло - 5.
Выписано за сутки 13 пациентов, всего 90 человек.
"У всех них отрицательные результаты. Они выписаны, полностью выздоровели и вернулись к обычной жизни", - отметил Усенбаев.