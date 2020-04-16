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В Кыргызстане выявлено еще 17 зараженных COVID-19. Из них 5 врачей

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- Оксана Гут
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На 16 апреля по Кыргызстану зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Из новых случаев - пять в городе Бишкек, один в Ошской области (Кара-Суйский район ) и одиннадцать в Нарынской области (Ат-Башинский район – 10, Жумгальский район - 1).

В том числе 5 медицинских работников, из которых четверо из г. Бишкек, 1 – из Нарынской области. Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 на сегодня – 104 случая.

По стране всего подтвержденных случаев - 466. Из них:

Джалал-Абадская область - 93

Ошская область – 131

г.Ош – 71

Чуйская область – 28

г.Бишкек – 87

Баткенская область – 5

Нарынская область – 45

Иссык-Кульская область – 6.

Из зарегистрированных положительных случаев - 251 женщины, 215 – мужчины. В стационарах находятся 370, в тяжелом состоянии - 11, умерло - 5.

Выписано за сутки 13 пациентов, всего 90 человек.

"У всех них отрицательные результаты. Они выписаны, полностью выздоровели и вернулись к обычной жизни", - отметил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/387229
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (82 материалов)
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