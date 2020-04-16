Минздрав: С 5 апреля проведено 27,9 тысяч исследований на COVID-19

За сутки было проведено 985 исследований на COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Всего, по его данным, с 5 апреля проведено - 27 951 исследование, при том что образцов поступило - 29 777.

Усенбаев заверил, что материалов для проведения ПЦР-исследований на сегодня достаточно.

"На текущий момент в стране 29 000 ПЦР-тест систем. Мы получили их позавчера с России, также материалы получены с Беларуси. Кроме этого, ВОЗ предоставил нам еще 5,5 тысяч систем",- отметил он.

На 16 апреля количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 составило 7 537.

Из них:

- Близкие контакты (I категория) – 1 556

- Другие контакты (II категория) – 5 981

На обсервации по Кыргызстану находится 872 человек.