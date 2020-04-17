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Китай высоко оценил заявление Сергея Лаврова

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- Нина Ничипорова
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Китай высоко оценил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который посчитал недопустимым то, что некоторые политики отдельных стран потребовали компенсации от Китая за распространение пандемии COVID-19, отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во время состоявшегося в Пекине брифинга для журналистов, сообщает агентство Синьхуа.

Он заявил, что на раннем этапе вспышки COVID-19 Россия оказала решительную политическую, моральную и материальную поддержку Китаю.

"В настоящее время Россия находится на решающем этапе профилактики и контроля за эпидемией", - сказал китайский дипломат, добавив, что, продолжая прилагать усилия по профилактике и противоэпидемиологическому контролю внутри страны, Китай по мере возможности также оказал поддержку и помощь России.

Эти факты демонстрируют традиционную дружбу между двумя странами, подчеркнул Чжао Лицзянь.

Пока страны по всему миру объединяют усилия для борьбы с пандемией, "мы также слышим диссонирующий голос: некоторые СМИ и отдельные лица искажают факты, выдумывают и распространяют ложь о Китае и России", - заявил китайский дипломат.

Китай и Россия, обладая отношениями всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, будут твердо поддерживать друг друга и преодолевать все трудности на пути их развития, заявил он.

Китай готов работать со всеми членами международного сообщества, включая Россию, придерживаясь концепции построения сообщества единой судьбы человечества, чтобы обмениваться опытом в вопросах профилактики и контроля за эпидемией, укреплять международное сотрудничество в этой области, а также взаимодействовать для устранения общих угроз и проблем ради защиты глобальной безопасности в сфере общественного здравоохранения.

С. Лавров накануне заявил, что российско-китайское сотрудничество является примером для глобального сотрудничества в борьбе с COVID-19. Министр добавил, что "абсолютно недопустимо" обвинять Китай в распространении COVID-19.

"Они /китайская сторона/ всячески стремятся помочь другим странам, поделиться своим опытом, который они выработали при борьбе с этим злом в КНР", - заявил С. Лавров во время пресс-конференции в онлайн-формате.


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URL: https://www.vb.kg/387267
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