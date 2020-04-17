Китай высоко оценил заявление Сергея Лаврова

Китай высоко оценил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который посчитал недопустимым то, что некоторые политики отдельных стран потребовали компенсации от Китая за распространение пандемии COVID-19, отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во время состоявшегося в Пекине брифинга для журналистов, сообщает агентство Синьхуа.

Он заявил, что на раннем этапе вспышки COVID-19 Россия оказала решительную политическую, моральную и материальную поддержку Китаю.

"В настоящее время Россия находится на решающем этапе профилактики и контроля за эпидемией", - сказал китайский дипломат, добавив, что, продолжая прилагать усилия по профилактике и противоэпидемиологическому контролю внутри страны, Китай по мере возможности также оказал поддержку и помощь России.

Эти факты демонстрируют традиционную дружбу между двумя странами, подчеркнул Чжао Лицзянь.

Пока страны по всему миру объединяют усилия для борьбы с пандемией, "мы также слышим диссонирующий голос: некоторые СМИ и отдельные лица искажают факты, выдумывают и распространяют ложь о Китае и России", - заявил китайский дипломат.

Китай и Россия, обладая отношениями всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, будут твердо поддерживать друг друга и преодолевать все трудности на пути их развития, заявил он.

Китай готов работать со всеми членами международного сообщества, включая Россию, придерживаясь концепции построения сообщества единой судьбы человечества, чтобы обмениваться опытом в вопросах профилактики и контроля за эпидемией, укреплять международное сотрудничество в этой области, а также взаимодействовать для устранения общих угроз и проблем ради защиты глобальной безопасности в сфере общественного здравоохранения.

С. Лавров накануне заявил, что российско-китайское сотрудничество является примером для глобального сотрудничества в борьбе с COVID-19. Министр добавил, что "абсолютно недопустимо" обвинять Китай в распространении COVID-19.

"Они /китайская сторона/ всячески стремятся помочь другим странам, поделиться своим опытом, который они выработали при борьбе с этим злом в КНР", - заявил С. Лавров во время пресс-конференции в онлайн-формате.