На 17 апреля по Кыргызстану 489 зараженных COVID-19. Где они выявлены

На 17 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 23 новых подтвержденных случая СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев. Из них 15 женщин, 8 мужчин.
В частности:
г.Бишкек – 14
Чуйская область – 1
Иссык-Кульская область – 2
Ошская область – 4
г.Ош – 2.
Из новых случаев - 12 медицинских работников, 7 из г. Бишкек, 4 – из Ошской области (Ноокатский район – 3, Узгенский район – 1), 1 – г.Ош. Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 на 17 апреля – 116 случаев.
Такмим образом, на сегодня по стране всего 489 зараженных коронавирусом.
Из них:
Джалал-Абадская область - 93
Ошская область – 135
г.Ош – 73
Чуйская область – 28
г.Бишкек – 102
Баткенская область – 5
Нарынская область – 45
Иссык-Кульская область – 8
По уточненным данным, 1 случай из Чуйской области переведен в г.Бишкек