На 17 апреля по Кыргызстану 489 зараженных COVID-19. Где они выявлены

На 17 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 23 новых подтвержденных случая СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев. Из них 15 женщин, 8 мужчин.

В частности:

г.Бишкек – 14

Чуйская область – 1

Иссык-Кульская область – 2

Ошская область – 4

г.Ош – 2.

Из новых случаев - 12 медицинских работников, 7 из г. Бишкек, 4 – из Ошской области (Ноокатский район – 3, Узгенский район – 1), 1 – г.Ош. Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 на 17 апреля – 116 случаев.

Такмим образом, на сегодня по стране всего 489 зараженных коронавирусом.

Из них:

Джалал-Абадская область - 93

Ошская область – 135

г.Ош – 73

Чуйская область – 28

г.Бишкек – 102

Баткенская область – 5

Нарынская область – 45

Иссык-Кульская область – 8

По уточненным данным, 1 случай из Чуйской области переведен в г.Бишкек