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Вылечившихся от COVID-19 в Кыргызстане уже 114 человек

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- Оксана Гут
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На 17 апреля в Кыргызстане выписаны 114 пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Всего на сегодня по стране, напомним, 489 зараженных коронавирусом. В стационаре на лечении находятся 370 человек.

"13 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 4 из них в реанимации. 357 человек в удовлетворительном состоянии", - отметил Усенбаев.

Умерли за все время, по его данным, пятеро пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 7 593. В том числе:

- Близкие контакты (I категория) – 1 612

- Другие контакты (II категория) – 5 981.

На обсервации находятся 857 человек.

С 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 30 379, проведено – 29 550, из них за сутки – 1133.

"Предположительно, пик заболеваемости придется на 20-24 апреля. Нами ведется соответствующая работа по подготовке больниц и обсерваций к дополнительным местам", - сказал главный санитарный врач.


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URL: https://www.vb.kg/387277
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (84 материалов)
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