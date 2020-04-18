В Кыргызстане 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19

На 18 апреля по Кыргызстану зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев. Все зараженные контактные. Из новых случаев 4 женщин, 13 мужчин.

В частности:

Ошская область – 5

г.Ош – 1

Нарынская область - 11.

Медработников за сутки с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано. Общее количество медработников с диагнозом COVID 19 остается прежним - 116 случаев.

Всего зараженных по стране на 18 апреля 506 человек.

За сутки из стационара было выписано 16 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:. В том числе:

г.Бишкек – 4

Джалал-Абадская область – 12.

За все время эпиднеблагополучия выписано с выздоровлением по стране 130 пациентов.