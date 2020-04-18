В Кыргызстане 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19

На 18 апреля по Кыргызстану зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев. Все зараженные контактные. Из новых случаев 4 женщин, 13 мужчин.
В частности:
Ошская область – 5
г.Ош – 1
Нарынская область - 11.
Медработников за сутки с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано. Общее количество медработников с диагнозом COVID 19 остается прежним - 116 случаев.
Всего зараженных по стране на 18 апреля 506 человек.
За сутки из стационара было выписано 16 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:. В том числе:
г.Бишкек – 4
Джалал-Абадская область – 12.
За все время эпиднеблагополучия выписано с выздоровлением по стране 130 пациентов.