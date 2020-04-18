Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19

630  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 18 апреля по Кыргызстану зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев. Все зараженные контактные. Из новых случаев 4 женщин, 13 мужчин.

В частности:

Ошская область – 5

г.Ош – 1

Нарынская область - 11.

Медработников за сутки с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано. Общее количество медработников с диагнозом COVID 19 остается прежним - 116 случаев.

Всего зараженных по стране на 18 апреля 506 человек.

За сутки из стационара было выписано 16 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:. В том числе:

г.Бишкек – 4

Джалал-Абадская область – 12.

За все время эпиднеблагополучия выписано с выздоровлением по стране 130 пациентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387310
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (86 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  