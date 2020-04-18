Минздрав КР: Каждый день в южные регионы мы отправляем машину с медиками

Каждый день в южные регионы мы направляем машину с 7-8 медиками. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Он отметил, что в южных регионах страны все местные специалисты на рабочих местах. Но при организации обсерваций необходимы дополнительные ресурсы.
"В Кыргызстане медработников достаточно, при необходимости мы привлечем тех, кто находится в отпуске. Среди медиков есть добровольцы, желающие поехать в очаги заражения COVID-19", - отметил замминистра.
По его данным, с 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 31 460. Проведено исследований - 30 868, из них за сутки - 1 850.
Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составило 7 738:
Близкие контакты (I категория) - 1 663
Другие контакты (II категория) - 6 075.
На обсервации по Кыргызстану находится 1075 человек.
Всего, напомним, по стране выявлено 506 зараженных. Из них:
Из зарегистрированных положительных случаев – 270 женщины, 236 мужчины.