Минздрав КР: Каждый день в южные регионы мы отправляем машину с медиками

Каждый день в южные регионы мы направляем машину с 7-8 медиками. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что в южных регионах страны все местные специалисты на рабочих местах. Но при организации обсерваций необходимы дополнительные ресурсы.

"В Кыргызстане медработников достаточно, при необходимости мы привлечем тех, кто находится в отпуске. Среди медиков есть добровольцы, желающие поехать в очаги заражения COVID-19", - отметил замминистра.

По его данным, с 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 31 460. Проведено исследований - 30 868, из них за сутки - 1 850.

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составило 7 738:

Близкие контакты (I категория) - 1 663

Другие контакты (II категория) - 6 075.

На обсервации по Кыргызстану находится 1075 человек.

Всего, напомним, по стране выявлено 506 зараженных. Из них:

Джалал-Абадская область - 93 Ошская область – 140 г.Ош – 74 Чуйская область – 28 г.Бишкек – 102 Баткенская область – 5 Нарынская область – 56 Иссык-Кульская область – 8.

Из зарегистрированных положительных случаев – 270 женщины, 236 мужчины.