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Минздрав КР: Каждый день в южные регионы мы отправляем машину с медиками

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- Оксана Гут
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Каждый день в южные регионы мы направляем машину с 7-8 медиками. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что в южных регионах страны все местные специалисты на рабочих местах. Но при организации обсерваций необходимы дополнительные ресурсы.

"В Кыргызстане медработников достаточно, при необходимости мы привлечем тех, кто находится в отпуске. Среди медиков есть добровольцы, желающие поехать в очаги заражения COVID-19", - отметил замминистра.

По его данным, с 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 31 460. Проведено исследований - 30 868, из них за сутки - 1 850.

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составило 7 738:

Близкие контакты (I категория) - 1 663

Другие контакты (II категория) - 6 075.

На обсервации по Кыргызстану находится 1075 человек.

Всего, напомним, по стране выявлено 506 зараженных. Из них:

  1. Джалал-Абадская область - 93
  2. Ошская область – 140
  3. г.Ош – 74
  4. Чуйская область – 28
  5. г.Бишкек – 102
  6. Баткенская область – 5
  7. Нарынская область – 56
  8. Иссык-Кульская область – 8.

Из зарегистрированных положительных случаев – 270 женщины, 236 мужчины.


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URL: https://www.vb.kg/387312
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, врачи, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (86 материалов)
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