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Медик победившая COVID-19: От депрессии у меня не было даже слез

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- Екатерина Улитина
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Помощник эпидемиолога Центра госсанэпидемнадзора Анара Журнусова победила COVID-19 и сейчас находится дома с семьей. Она провела 17 дней в больнице, шесть из них в отделении реанимации на кислороде. Рассказ медика о борьбе с болезнью записала и опубликовала в социальных сетях эксперт Минздрава Елена Баялинова.

"Сейчас себя уже нормально чувствую, хотя настроения нет и еще присутствует какое-то необъяснимое волнение и тревога, больше всего достается моим близким. Я была в шоке, когда заболела, и у меня обнаружили коронавирус. Накануне я была на дежурстве и, когда пришла домой на обед, сразу почувствовала слабость, упадок сил и отсутствие аппетита. Уже на следующий день, 24 марта, у меня поднялась температура до 39 градусов и сильно начали ломить кости. Я подумала, что у меня ОРВИ и вызвала скорую помощь, но там сказали, что выезжают только к больным детям, и чтобы я обратилась по месту жительства. Тогда я сообщила о своей болезни в группу эпидемиологов в ватсап, и они прислали мне лаборанта для забора ПЦР-анализа, который показал отрицательный результат.

Таким образом, я пролежала дома целых шесть дней, пока мне совсем не стало плохо и меня не госпитализировали в инфекционную больницу, где ПЦР-тестирование уже дважды подтвердило положительный результат. Спасибо реаниматологам и другим врачам, которые вытащили меня с того света. Благодарю также весь персонал РКИБ за отличный уход и обслуживание. А еще, я всё время читала намаз и обращалась к Аллаху, чтобы он меня не оставил.

От навалившейся депрессии у меня не было даже слез, чтобы выплакать всю испытанную боль и обиду. Мы, эпидемиологи Бишкека, одними из первых стали ходить по очагам и выявлять первые случаи коронавируса в Бишкеке, заполняли анкеты, беседовали с больными и делали экспресс-тесты…Конечно, не хватало спецодежды, но тогда мы не думали об этом, а думали только о том, чтобы поскорее справиться с заданием и обнаружить побольше больных. Как по цепочке, заразилось более 20 эпидемиологов, но мы продолжали переписываться в соцсетях и поддерживать друг друга. Моя особая благодарность коллеге, врачу-эпидемиологу Анаре Калиевне. В этой группе поддержки, к сожалению, не оказалось ни одного чиновника.

Возвращение домой стало для меня вторым рождением. Слава Аллаху, в моей большой семье из семи человек больше никто не заболел, и мы снова вместе.

Не знаю, наберусь ли сил снова выйти на работу, до ЦГСЭН я пятнадцать лет проработала в противотуберкулезной службе. Сколько еще можно рисковать своим здоровьем и жизнью?!"


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URL: https://www.vb.kg/387373
Теги:
здравоохранение, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, медицина, медики, врачи, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (92 материалов)
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