Фонд "Добрые руки" просит кыргызстанцев обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой.

Два года мы представляем вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Сейчас большинство кыргызстанцев находится дома и у нас с вами есть время, чтобы посмотреть на тех, кто беззащитен и беспомощен перед огромным миром, найти себе друга, созвониться с людьми, курирующими его существование, договориться о том, как и когда его можно забрать! Если же у вас нет возможности завести себе питомца, но вы хотите как-то помочь фонду, можете связаться с его руководителем Ларисой Слободской по следующему телефону: 0(709)784-537.

Молодой сторож

Про нашего первого на сегодня кандидата на усыновление известно не так много. Это молодой крупный кобель. По характеру - отличный охранник. Так что, если вы ищите хорошего сторожа, можете позвонить по следующему номеру и узнать гораздо больше подробностей о вашем потенциальном питомце. Телефон: 0(557)607-013.

Еще один славный парень

Фонд "Добрые руки" ищет человека, который станет хорошим хозяином для другого молодого пса. Вы видите его на фото. Это здоровое, привитое животное. Пес хорошо охраняет вверенную ему территорию, и в то же время обладает добрым нравом. Отдают кобеля в частный дом с огороженной территорией. Звоните, и вашего будущего питомца привезут к вам домой. Набирайте: 0(709)784-537.

Рыжая симпатяга

VB.KG и "Добрые руки" надеются найти дом и для этой молодой, ласковой собачки. Животному сейчас семь месяцев. Собака не крупная, но со своими обязанностями охранницы справляется отлично. Если вы решите ее забрать, обращайтесь и животное доставят по указанному вами адресу. Больше информации вы получите по телефону: 0(709)784-537.

Дом для Леры

Знакомьтесь, это Лера! Лера – крупная, красивая собака. Как нам объяснили в фонде, один из ее родителей был овчаркой. Животное здоровое, привитое и уже стерилизованное. К тому же Лера – хорошая охранница. Тот, кто готов подарить Лере новую жизнь, настоящий дом, любовь и заботу, может обращаться по следующему номеру: 0(709)784-537.

Пара счастливчиков

Перед вами два милых щеночка. На улице у дороги их заметила одна неравнодушная женщина, возвращавшаяся с работы. На вид щенкам около полутора-двух месяцев. Это здоровые и очень активные девочки. Едят все. Понравились малышки? Хотите забрать одну или сразу двух? Их спасительница очень просит откликнуться добрых и ответственных людей. Телефон для справок: 0(555)906-999.

Тина ждет звонка

Пристраивается очаровательная девочка Тина семи месяцев. Это очень коммуникабельная собака: любит детей, а также охранять свою территорию, что, надо заметить, делает великолепно. Животное стерилизовано, так что с проблемой появления нежеланных щенков будущие хозяева не столкнутся. "Добрые руки" ищут на эту роль ответственных людей, у которых территория огорожена хорошим забором, а для самой Тины найдется будка. И есть еще одно условие. Ни в коем случае не сажать Тину на цепь! Привезет собаку человек, на чьем попечении она сейчас находится. Звоните по следующим номерам: 0(555)922-005 (WhatsApp) и 0(706)922-005.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.