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В Кыргызстане удалось миновать широкого распространения коронавируса?

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане сейчас есть основания для спада эпидемии COVID-19. Об этом на брифинге 24 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он заявил, что благодаря своевременному выявлению зараженных удалось миновать широкого распространения коронавируса по стране.

"С 12 марта, когда был выявлен первый случай заражения мы провели столько работы по обнаружению и исследованию коронавируса. Но столько же еще нужно провести. Мы прогнозировали пик заболеваемости на эту неделю, но сильного роста не было. Сейчас наблюдаем некоторую стабилизацию - это дает основание для спада эпидемии. Специалисты продолжают анализировать эпидемиологическую ситуацию и в конце недели будет дана оценка", - отметил главный санитарный врач.

Исходя из оценки эпидемиологической ситуации, Штаб по борьбе с COVID-19 даст предложение правительству по дальнейшим мерам.

На сегодня, по данным Минздрава, количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 составляет 2 548 человек. Из них на обсервации - 914.

Всего поступило образцов на исследование – 44 281. Проведено исследований – 43 784, за сутки – 3 925.


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URL: https://www.vb.kg/387532
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (101 материалов)
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