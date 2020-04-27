Счастливые истории в режиме ЧП: Как люди и животные находят друг друга?!

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" два года представляют вниманию читателей животных, которые были спасены и теперь нуждаются в новом доме и заботливых хозяевах. Сегодня мы поделимся с вами двумя счастливыми историями "усыновления" братьев наших меньших.

Люди и собаки, о которых мы вам расскажем, нашли друг друга в тяжелое для многих время карантина. Возможно, кто-то последует примеру этих кыргызстанцев и тоже возьмет себе пушистого друга, подарит ему, да и себе новую жизнь, полную любви и взаимной преданности.

Лиза – она же Люська

Некоторое время назад мы писали о молодой собачке, которую в фонде "Добрые руки" назвали Люськой. Это животное попало в руки волонтеров совершенно истощенным. Как нам пояснили, собаку забрали с сельского кладбища. Люська голодала. Видимо, испытала немало жестокости. Однако она не озлобилась, оказалась очень послушной собакой. В "Добрых руках" животное подлечили, сделали необходимые прививки, стерилизовали и стали искать новый дом. И чудо случилось. Люська приглянулась бишкекчанке Любовь Федоровне.

"У меня и раньше были собаки. Одна лет пятнадцать прожила. Прошлым летом ее не стало. Совсем старенькая была и, наверное, просто не выдержал ее организм той жары. Осенью мы взяли другую собаку, назвали Лизой. Это была большая, красивая овчарочка. Очень ласковая, постоянно ко всем ластилась. Мы ее даже на цепь не сажали. Зиму Лиза у нас перезимовала. А потом как-то дочь пришла, открыла дверь, а она на улицу выскочила. Бегала с другими собаками, играла, и… убежала куда-то. Мы ее искали, ждали. Лиза так и не вернулась. Думаю, ее просто кто-то к себе забрал. Но в своем доме без собаки – никак! Решили с дочерью взять другую. Про "Добрые руки" я знала. И в Интернете читала про этот фонд, и в газете. И сейчас туда обратились", - рассказывает VB.KG Любовь Федоровна.

Новую питомицу Любовь Федоровна тоже решила назвать Лизой. Благо Люське это имя также понравилось, она сразу же стала на него откликаться.

Любовь Федоровна и ее Лиза вместе чуть больше недели. Поскольку сама женщина приехать за животным не могла, представители фонда доставили собачку прямо ей на дом.

К новому месту Лиза уже почти привыкла. В первые дни скулила, возможно, тосковала по прежним знакомым. Но сейчас начинает осваиваться, прыгает, радуется.

"Не знаю, как Лиза на улицу попала. Может, убежала от прежних хозяев? Мне кажется, ее не кормили, даже били. Она такой запуганной была поначалу: все время уши прижимала, сама вся сжималась. Но потом поняла, что ее тут не обидят, и успокоилась. Собаки же все чувствуют. Вообще Лиза хорошая, спокойная, ласковая. Лает, правда, пока мало. Но, думаю, освоится, почувствует себя хозяйкой и будет нас охранять. Нисколько не жалею, что ее взяла. Посмотрите, сколько таких собак по улицам бегает?! Жалко их. Все голодные. Но с улицы как возьмешь? Не даются они в руки! А в фонде все животные проверенные, здоровые. И надо же девочкам-волонтерам помогать. Они тоже не смогут всех прокормить!", - добавляет Любовь Федоровна.

Шоколадное счастье по имени Феля

А вот Феля обрела настоящий дом чуть раньше, так что уже успела привыкнуть и к новым апартаментам, и к хозяину Александру.

Про эту маленькую симпатичную собачку необычного окраса - белого с молочно-шоколадным, мы также писали. В фонде "Добрые руки" животному сделали все необходимые прививки, стерилизовали и представляли вниманию потенциальных хозяев, как очень хороший "звоночек".

"Я, если честно, привык к большим собакам. И взять такую малышку - это для меня был, если так можно выразиться, эксперимент. Моя собака погибла и… нужно было как-то решить вопрос… ну, привык я к собакам, не могу без них. И так получилось, что взял именно Фелю. Видимо, судьба. Я подъехал, чтобы посмотреть, кто есть в фонде. Там много было собак. И крупные тоже. Но именно к этой душа легла. Это же, как с людьми. Вам ведь тоже не все нравятся, правильно?! Хотя сомнения поначалу были, но к концу дня они развеялись", - вспоминает Александр.

Когда Александр увидел и выбрал Фелю, в стране уже начался карантин, перемещаться по городу стало проблематично. Но руководитель фонда "Добрые руки" нашла возможность привезти собачку новому хозяину. Животное маленькое, поэтому Лариса Слободская просто посадила ее в переноску и привезла на своей машине.

"Почему Феля?! Это сокращенное от Феличиты. Феля, как и любая девушка, со своими причудами, капризами в питании. Но мы как-то ладим, находим общий язык. Переезд для нее стрессом не был. У нас частный дом, и раньше она жила на земле. Так что все нормально перенесла. Вообще она добрая, но если что вдруг – шум поднимет. Лает неплохо. Присутствие во дворе собаки как-то сразу ощущается", - поясняет Александр.

Felicita - в переводе с итальянского "счастье". У Фели же была своя история. Но Александр нарочно не стал уточнять, что именно с ней случилось, как попала на улицу и прочее. Говорит, что для него это не имело принципиального значения. Теперь у них двоих началась своя – новая жизнь, а прошлое осталось в прошлом.

"Я прекрасно понимаю ситуацию, в которой мы все сейчас оказались. Бюджеты у людей ограничены, и средний класс думает в первую очередь о том, чтобы самим выжить. Но, мне кажется, из любого положения можно найти выход. У меня, например, есть возможность взять животное, заботиться о нем. И потом собака не так уж много ест. Советовать кому-то следовать моему примеру? Не могу! Взрослые люди сами решают, как им лучше поступать. Но если вы действительно ходите взять себе собаку или кошку, в фонде это сделать проще. Животные здесь проверенные, прошедшие обследование у ветеринара, приученные к поводку. Словом, есть определенные гарантии", - подытоживает Александр.

Если у вас нет возможности завести себе питомца, но вы хотите как-то помочь фонду, можете связаться с его руководителем Ларисой Слободской по телефону: 0(709)784-537.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем можно им помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg