В Кыргызстане на 28 апреля 708 зараженных COVID-19. Выявлено еще 13 случаев

В Кыргызстане на 28 апреля выявлено 13 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности:
г.Бишкек - 3
Чуйская область – 6
Нарынская область - 2
Джалал-Абадская область - 2.
Среди новых инфицированных двое медицинских работников. Они из Нарынской области. Всего 185 медиков зараженных COVID-19.
Таким образом, всего по стране 708 зараженных коронавирусной инфекцией.
281 пациент находится в стационаре на лечении. Из них 12 в тяжелом состоянии, в том числе 6-ро в реанимационных отделениях.
За сутки из стационара выписан 21 пациент с отрицательным результатом на коронавирус:
г.Бишкек – 3
г.Ош – 2
Ошская область - 1
Джалал-Абадская область – 9
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область - 4
Баткенская область - 1.
Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 416 пациентов.