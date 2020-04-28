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В Кыргызстане на 28 апреля 708 зараженных COVID-19. Выявлено еще 13 случаев

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 28 апреля выявлено 13 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности:

г.Бишкек - 3

Чуйская область – 6

Нарынская область - 2

Джалал-Абадская область - 2.

Среди новых инфицированных двое медицинских работников. Они из Нарынской области. Всего 185 медиков зараженных COVID-19.

Таким образом, всего по стране 708 зараженных коронавирусной инфекцией.

281 пациент находится в стационаре на лечении. Из них 12 в тяжелом состоянии, в том числе 6-ро в реанимационных отделениях.

За сутки из стационара выписан 21 пациент с отрицательным результатом на коронавирус:

г.Бишкек – 3

г.Ош – 2

Ошская область - 1

Джалал-Абадская область – 9

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область - 4

Баткенская область - 1.

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 416 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/387610
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (112 материалов)
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