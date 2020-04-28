Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Режим ЧП в Бишкеке и в других городах продлят до 10 мая включительно

1241  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области. Об этом в ходе заседания Совета безопасности заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Решение о продлении режима ЧП было принято после выступлений первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова и министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова с информацией о текущей ситуации. Они отметили целесообразность продления чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе до 10 мая 2020 года включительно. На остальных территориях, где будет снято чрезвычайное положение, будет сохранен режим чрезвычайной ситуации.

- Правительству и всем государственным органам необходимо продолжить реализацию антикризисных мероприятий, рекомендованных Советом безопасности. При внесении изменений в план, необходимо учитывать мнения комендатур, предложения местных властей по послаблениям для бизнеса, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что Совет безопасности Кыргызской Республики в узком составе с участием руководителей отдельных государственных органов, мэра города Бишкек рассмотрел вопрос о дальнейших мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возобновлению социально-экономической активности в республике.

Напомним, что чрезвычайное положение на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области и Сузакского района Джалал-Абадской области было введено 25 марта и продлено 15 апреля 2020 года.

На территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области чрезвычайное положение было введено 15 апреля 2020 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387633
Теги:
Ош, президент, чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (113 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  