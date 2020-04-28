Режим ЧП в Бишкеке и в других городах продлят до 10 мая включительно

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области. Об этом в ходе заседания Совета безопасности заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Решение о продлении режима ЧП было принято после выступлений первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова и министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова с информацией о текущей ситуации. Они отметили целесообразность продления чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе до 10 мая 2020 года включительно. На остальных территориях, где будет снято чрезвычайное положение, будет сохранен режим чрезвычайной ситуации.

- Правительству и всем государственным органам необходимо продолжить реализацию антикризисных мероприятий, рекомендованных Советом безопасности. При внесении изменений в план, необходимо учитывать мнения комендатур, предложения местных властей по послаблениям для бизнеса, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что Совет безопасности Кыргызской Республики в узком составе с участием руководителей отдельных государственных органов, мэра города Бишкек рассмотрел вопрос о дальнейших мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возобновлению социально-экономической активности в республике.

Напомним, что чрезвычайное положение на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области и Сузакского района Джалал-Абадской области было введено 25 марта и продлено 15 апреля 2020 года.

На территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области чрезвычайное положение было введено 15 апреля 2020 года.