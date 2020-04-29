Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Из РФ в КР отправили подлежащих депортации кыргызстанцев

143  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спецрейсом, организованным усилиями российской стороны, 28 апреля из Екатеринбурга в Кыргызстан отправили большую группу граждан Кыргызстана, находившихся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) на территории РФ. Все они за нарушения административного законодательства в разное время были приговорены судом к выдворению из страны.

Однако исполнение этих вердиктов затруднилось из-за временного прекращения воздушного сообщения между Россией и Кыргызстаном. Аналогичные сложности возникли сейчас и в случае с гражданами других государств, вынужденно находящихся в таких ЦВСИГах (в народе их называют приемниками-распределителями). Забота о содержании этих людей легла дополнительным, в том числе финансовым бременем на российскую сторону, которая сегодня пытается по мере возможностей решать проблему.

Как рассказали в посольстве КР в РФ, кыргызстанцев, подлежащих депортации, пришлось доставлять в Екатеринбург из различных регионов России. Когда их всех собрали здесь, в общей сложности на родину было отправлено около 200 человек. В дипмиссии подчеркнули, что такая инициатива принадлежит исключительно российской стороне.

Одновременно посольство продолжает переговоры с властями РФ о возможности возвращения в Кыргызстан соотечественников, которые по причине ограничительных мер не смогли улететь домой из аэропортов Москвы и Новосибирска. Соответствующие переговоры ведутся и с властями Казахстана, на границе с которым на российской стороне, в Оренбургской области, скопились десятки автомобилей граждан КР. Однако когда во всех этих случаях откроется дорога в Кыргызстан, пока по-прежнему неизвестно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387666
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Мигранты в России (13 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  