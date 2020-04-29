Из РФ в КР отправили подлежащих депортации кыргызстанцев

Спецрейсом, организованным усилиями российской стороны, 28 апреля из Екатеринбурга в Кыргызстан отправили большую группу граждан Кыргызстана, находившихся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) на территории РФ. Все они за нарушения административного законодательства в разное время были приговорены судом к выдворению из страны.

Однако исполнение этих вердиктов затруднилось из-за временного прекращения воздушного сообщения между Россией и Кыргызстаном. Аналогичные сложности возникли сейчас и в случае с гражданами других государств, вынужденно находящихся в таких ЦВСИГах (в народе их называют приемниками-распределителями). Забота о содержании этих людей легла дополнительным, в том числе финансовым бременем на российскую сторону, которая сегодня пытается по мере возможностей решать проблему.

Как рассказали в посольстве КР в РФ, кыргызстанцев, подлежащих депортации, пришлось доставлять в Екатеринбург из различных регионов России. Когда их всех собрали здесь, в общей сложности на родину было отправлено около 200 человек. В дипмиссии подчеркнули, что такая инициатива принадлежит исключительно российской стороне.

Одновременно посольство продолжает переговоры с властями РФ о возможности возвращения в Кыргызстан соотечественников, которые по причине ограничительных мер не смогли улететь домой из аэропортов Москвы и Новосибирска. Соответствующие переговоры ведутся и с властями Казахстана, на границе с которым на российской стороне, в Оренбургской области, скопились десятки автомобилей граждан КР. Однако когда во всех этих случаях откроется дорога в Кыргызстан, пока по-прежнему неизвестно.