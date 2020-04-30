В Кыргызстане 17 новых зараженных COVID-19. Из них четверо медработников

В Кыргызстане на 30 апреля выявлено 17 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

В частности в:

г.Бишкек - 3

г.Ош - 1

Ошская область – 2

Джалал-Абадская область - 1

Чуйская область - 9

Нарынская область - 1.

Из новых случаев - 4 медицинских работника:

• г.Бишкек – 1

• Чуйской области – 2

• Ошской области – 1.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 - 195 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением - 105 человек.

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Таким образом на 30 апреля всего по республике 746 зараженных.

В стационаре – 276, из них в реанимации – 6. Выписаны – 462, умерли – 8.

За сутки из стационара было выписано 25 пациентов:

г.Бишкек – 8

г.Ош – 5

Ошская область - 4

Джалал-Абадская область – 1

Нарынская область - 6

Иссык-Кульская область - 1.

За все время выписано с выздоровлением по стране 462 пациента.