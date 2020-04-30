В Кыргызстане 17 новых зараженных COVID-19. Из них четверо медработников

В Кыргызстане на 30 апреля выявлено 17 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.
В частности в:
г.Бишкек - 3
г.Ош - 1
Ошская область – 2
Джалал-Абадская область - 1
Чуйская область - 9
Нарынская область - 1.
Из новых случаев - 4 медицинских работника:
• г.Бишкек – 1
• Чуйской области – 2
• Ошской области – 1.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 - 195 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением - 105 человек.
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Таким образом на 30 апреля всего по республике 746 зараженных.
В стационаре – 276, из них в реанимации – 6. Выписаны – 462, умерли – 8.
За сутки из стационара было выписано 25 пациентов:
г.Бишкек – 8
г.Ош – 5
Ошская область - 4
Джалал-Абадская область – 1
Нарынская область - 6
Иссык-Кульская область - 1.
За все время выписано с выздоровлением по стране 462 пациента.