В КР каждый четвертый заразившийся COVID-19 – медик. В чем причина?

В Кыргызстане каждый четвертый заразившийся коронавирусом – медицинский работник. Однако, эти цифры нельзя считать высокими, уверена заместитель Медицинской академии Гульмира Джумалиева.

Из 769 пациентов, зарегистрированных с начала вспышки заболевания – 200 человек медики. За последние сутки диагноз был подтвержден у двух медработников из Джалал-Абада и Оша.

- Процент инфицирования медицинских работников на самом деле не высокий. Делов том, что они работают в зоне повышенного риска и случаи заражения будут в любом случае, потому что врачи такие же люди. Кроме того, среди медиков высокий процент выявления заболевания. Некоторые сами обращаются, чтобы пройти анализ, другие проходят его планово, - сказала Гульмира Джумалиева.

Она добавила, что в начале борьбы с этим заболеванием были проблемы с закупкой средств индивидуальной защиты.