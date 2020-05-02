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В КР каждый четвертый заразившийся COVID-19 – медик. В чем причина?

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане каждый четвертый заразившийся коронавирусом – медицинский работник. Однако, эти цифры нельзя считать высокими, уверена заместитель Медицинской академии Гульмира Джумалиева.

Из 769 пациентов, зарегистрированных с начала вспышки заболевания – 200 человек медики. За последние сутки диагноз был подтвержден у двух медработников из Джалал-Абада и Оша.

- Процент инфицирования медицинских работников на самом деле не высокий. Делов том, что они работают в зоне повышенного риска и случаи заражения будут в любом случае, потому что врачи такие же люди. Кроме того, среди медиков высокий процент выявления заболевания. Некоторые сами обращаются, чтобы пройти анализ, другие проходят его планово, - сказала Гульмира Джумалиева.

Она добавила, что в начале борьбы с этим заболеванием были проблемы с закупкой средств индивидуальной защиты.


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URL: https://www.vb.kg/387748
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (123 материалов)
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