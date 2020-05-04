Введен запрет на въезд граждан в Чаткальский район

Въезд в Чаткальский район запрещен в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом 4 май на брифинге сообщил полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов.

"С сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан в Чаткальский район. Также, в связи с выявлением в Чаткальском районе 7 случаев заболевания коронавирусом, работниками медицины и местного самоуправления проводится разъяснительная работа с местными жителями", - отметио он.

Отметим, на сегодня в Джалал-Абадской области выявлено 123 зараженных COVID-19. Из них 7 случаев в Чаткальском районе.