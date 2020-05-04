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Введен запрет на въезд граждан в Чаткальский район

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- Оксана Гут
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Въезд в Чаткальский район запрещен в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом 4 май на брифинге сообщил полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов.

"С сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан в Чаткальский район. Также, в связи с выявлением в Чаткальском районе 7 случаев заболевания коронавирусом, работниками медицины и местного самоуправления проводится разъяснительная работа с местными жителями", - отметио он.

Отметим, на сегодня в Джалал-Абадской области выявлено 123 зараженных COVID-19. Из них 7 случаев в Чаткальском районе.


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URL: https://www.vb.kg/387807
Теги:
Джалал-Абадская область, Чаткальский район, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (130 материалов)
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