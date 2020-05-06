В Центре охраны материнства и детства у 7 человек подтвердился COVOID-19

В Центре охраны материнства и детства в Бишкеке у семи человек подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Сигнал о возможном заражении был получен после того, как выяснилось, что у одного из пациентов, который ранее прошел лечение в отделение гематологии, подтвердился COVID-19. Болезнь была обнаружена, когда пациент уже находился дома в Джалал-Абадской области.

"После этого были обследованы все пациенты, лица ухаживающие за больными и медицинские работники. ПЦР диагностика подтвердила положительный результат у 7 человек - 2 ребенка, 3 мамы и 2 медработника. У остальных - 20 сотрудников, 13 детей и 7 родителей результаты отрицательные. В течение 14 дней они будут находиться под наблюдением медиков", - говорится в сообщении Штаба.

Во второй базе НЦОМиД прием пациентов не ведется, проведены все дезинфекционные работы. При этом, 13 детей из-за тяжелого состояния здоровья нуждаются в медицинской помощи и продолжают находиться в отделении с соблюдением строгих карантинных мер.

Для 20 сотрудников на первом и втором этажах здания организована обсервация, все медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты.