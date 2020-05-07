Кыргызские мигранты вернутся на стройки Москвы

Президент Владимир Путин поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина после 12 мая открыть в столице промышленные предприятия и строительные площадки. Об этом глава РФ заявил на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, которое он провел с главами регионов страны 6 мая в формате видеоконференции.

"Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, обоснованны абсолютно", - сказал Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Это заявление с оптимизмом восприняли и среди кыргызской диаспоры в РФ. "Известно, что в строительной сфере России занято немало трудовых мигрантов из Кыргызстана. На период самоизоляции, введенный в столице и регионах страны, большинство строек было заморожено. И много наших соотечественников осталось без работы. Но теперь, надеемся, они смогут вернуться к ней, обеспечивать свои семьи, помогать близким на родине", - заявили в Общероссийском Кыргызском конгрессе.

В ходе упомянутого совещания важнейшим вопросом повестки дня президент РФ назвал выработку рекомендаций по постепенному выходу из режима ограничений. Опираясь на них, главы регионов должны теперь разработать до 11 мая собственные соответствующие планы. Однако в Москве (где сосредоточено наибольшее количество мигрантов из Кыргызстана, традиционно занятых в различных сферах) и после майских праздников такой режим не будет ослаблен. Как заявил мэр Сергей Собянин, возобновление работы промышленных предприятий не стоит воспринимать как сигнал по смягчению действующих из-за эпидемии коронавируса ограничений.

"Наоборот, мы должны четко следовать режиму самоизоляции для того, чтобы давать возможности работы большому количеству предприятий", - заявил столичный градоначальник. При этом открытие, в частности, объектов сферы услуг в городе он назвал преждевременным. Поскольку, по мнению Собянина, посещение горожанами парикмахерских и магазинов может привести к росту числа заболевших коронавирусом.

Негативные последствия от продолжения ограничений будут испытывать и кыргызстанцы, занимающиеся соответствующим бизнесом, считают в Общероссийском кыргызском конгрессе. Среди таких предпринимателей – немало и уроженок КР. "Бьюти-индустрия, массажные кабинеты, салоны красоты, различные секторы сервисной сферы – это все их поле деятельности. Но кто-то из женщин был успешно представлен и в финансовой, торгово-экономической, риэлторской, других областях", - говорит председатель Московского регионального отделения ОКК Марсель Салахунов.