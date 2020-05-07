Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой.

Два года мы представляем вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. И сегодня вновь представляем вашему вниманию очередных пушистых кандидатов на усыновление.

Охранница Черныша

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет хозяина для молодой собачки по кличке Черныша. Это довольно крупное, активное животное. Черныша здорова, привита и стерилизована. Собачка, очень быстрая и хорошо охраняет территорию. Если она вам понравилась, звоните, и ее привезут к вам домой. Телефон: 0(709)784-537.

Лапа будет на страже

Волонтеры "Добрых рук" надеются, что кому-нибудь из вас приглянется Лапа. Эта молодая собачка также чрезвычайно активная и отлично охраняет вверенную ей территорию. Животное здорово, привито и тоже уже стерилизовано. Привезут Лапу по указанному адресу. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Безымянная симпатяга

Фонд хочет обратить ваше внимание и на эту молодую пока безымянную собачку. Перед вами очень активное создание с характером охранницы. Животное здоровое, получившее прививки, стерилизованное. Захотите забрать ее в свой дом, звоните, и ее вам привезут. Набирайте: 0(709)784-537.

Серьезная Нора

Знакомьтесь, это Нора! "Добрые руки" представляют вашему вниманию довольно крупную и серьезную молодую собаку. Норе сейчас полтора года. Животное отлично охраняет и, что немаловажно, попусту не лает. Нора привита и стерилизована. То есть, проблем со щенками у ее будущего хозяина не возникнет. Надумаете взять ее в свой дом, звоните в фонд, и Нору вам привезут. Больше информации вы получите по телефону: 0(709)784-537.

Малышка Клёпа

Взгляните на эту очаровательную малышку! Ее зовут Клёпа. Клёпе всего два месяца. Щенок очень активный, игривый. В будущем станет отличным охранником. Причем, лает лишь по поводу. Отдают Клёпу в дом с хорошо огороженной территорией и наличием теплой будки. Щенок был обработан от паразитов, и получил прививку вакцины "Нобивак". Телефоны для потенциальных будущих хозяев Клёпы: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Кнопа-огородница

А эту малютку зовут Кнопа. Ей также два месяца. Собачка была обработана от паразитов, и ей тоже сделали первую прививку – вакцину "Нобивак". Кнопа – это маленькое чудо. Щенок очень ласковый, любящий слушать, когда с ним разговаривают. Кстати, обожает помогать работать в огороде людям, на чьем попечении он сейчас находится. Отдадут Кнопу в дом с хорошо огороженной территорией и теплой будкой. Понравилась она вам? Тогда звоните: 0(550)031-130 или 0(708)527-818.

Милейшее создание

У нас есть еще одно милейшее создание, которое может вам понравиться. Вот она – четырехмесячная девочка. Здоровая, обработанная от паразитов, привитая. Это малышка с отличным характером, уже научившаяся охранять. Поэтому отдадут ее в частный дом с огражденной территорией и обязательным наличием теплой будки. Да, стерилизацию, которую нужно будет сделать в возрасте семи месяцев, организация берет на себя. Телефоны для справок: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Чудесный щеночек для вас

"Добрые руки" ищут дом и человека, который станет заботливым хозяином для чудесного щеночка-девочки. Вы видите ее на фото. Малышке в настоящее время четыре месяца. Она здорова, обработана от паразитов. Собачке сделали прививку вакцины "Нобивак". Стерилизацию собаки в возрасте семи месяцев фонд берет на себя. У этой малютки отличный охранный характер. Отдают ее в дом с хорошо огороженной территорией и теплой будкой. Телефоны: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Марго на проводе

Пристраивается собака с красивым именем Марго. Фонд помощи животным ищет дом для молодой собачки, которой сейчас около года. Марго – очень активная собака, умеющая хорошо охранять территорию. Животное здоровое, привитое, стерилизованное – гулять и рожать щенков не будет. Привезут Марго к вам домой. Больше информации вы узнаете по номеру: 0(709)784-537.

Шоколадный мальчик

Обратите внимание на этого смешного котенка! Фонд "Добрые руки" ищет ему заботливых маму или папу. Возможно, это именно вы?! Малышу полтора месяца. Это мальчик окраса темного шоколада. Правда, на солнышке он вовсе не черный, а коричневый. Усатый мальчишка уже приучен ходить в туалет в лоток с наполнителем. Ест пока только мягкие паштеты, рагу для котят и самый мелкий сухой корм для малышей. Сейчас котенок находится на передержке в квартире одного из волонтеров фонда. По его словам, животное это чрезвычайно шустрое, игривое. Малыш тянется к человеку, любит сидеть на руках и мурчать. Если он вам приглянулся, звоните или пишите на WhatsApp: 0(555)767-507.

Самый лучший парень

"Добрые руки" и VB.KG просят вас обратить внимание на молодого кобеля. Это очень активный, радостный, позитивный парень. Будет служить вам долго и преданно. Псу около года. Животное привито. Привезем пушистого парнишку к вам домой. Телефон: 0(709)784-537.

Дом для Шерхана

Внимание! Срочно нужна ответственная и любящая семья для щенка-мальчика по кличке Шерхан. Животному сейчас два с половиной месяца. Когда он вырастет, будет крупным. Был обработан от паразитов. В последних числах апреля песику успешно сделали операцию остеосинтеза на переднюю лапку. Ранее малыш получил перелом. Спустя неделю животное активно бегает, немного прихрамывая. Очень скоро полностью восстановится. Это крепкий и очень умный малыш. 10 мая ему сделают первую вакцинацию, и паренек получит ветпаспорт. Отдадут это чудесное существо в частный дом с огороженной территорией и теплой будкой. Захотите с ним познакомиться, набирайте: 0(555)747-444.

Умка в ожидании

И последний на сегодня кандидат на усыновление – Умка. Мы ищем добрые руки для красивого щеночка чисто белого окраса. Мальчик очень умный, послушный. В свои пять месяцев уже охраняет дом. Животное здоровое, получившее прививку от инфекционных заболеваний. Привезут Умку к вам домой. Звоните, если хотите узнать больше: 0(709)784-537.

Если у вас нет возможности завести себе питомца, но вы хотите оказать посильную помочь фонду, можете связаться с его руководителем Ларисой Слободской по телефону: 0(709)784-537.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.