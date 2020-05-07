ГСИН опровергли информацию о заражении коронавирусом в СИЗО-1

В Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) опровергли информацию о заражении сотрудника СИЗО-1 коронавирусом. По данным ведомства, у одного сотрудника, действительно, подозревали заражение. Однако, результат его анализа от 5 мая, показал отрицательный результат.

"…с целью раннего выявления COVID-19, 4 мая при проведении экспресс тестирования в СИЗО-1 г.Бишкек у одного из сотрудников выявлено подозрение на вирус. Однако, на следующий день 5 мая при повторной сдаче анализа, результаты ПЦР оказались отрицательными.

Проведены необходимые мероприятия с возможными контактными лицами и у всего личного состава СИЗО-1, а также членов семьи сотрудника результаты анализа отрицательные", - говорится в сообщении ГСИН.

Несмотря на отрицательные анализы, сотрудник, у которого было подозрение на вирус, находится на самоизоляции под наблюдением врачей.

Сегодня, 7 мая, проводится тестирование сотрудников исправительного учреждения №47 в Бишкеке.

Ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили о выявлении больного с коронавирусом в СИЗО-1.