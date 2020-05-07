Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ГСИН опровергли информацию о заражении коронавирусом в СИЗО-1

48  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) опровергли информацию о заражении сотрудника СИЗО-1 коронавирусом. По данным ведомства, у одного сотрудника, действительно, подозревали заражение. Однако, результат его анализа от 5 мая, показал отрицательный результат.

"…с целью раннего выявления COVID-19, 4 мая при проведении экспресс тестирования в СИЗО-1 г.Бишкек у одного из сотрудников выявлено подозрение на вирус. Однако, на следующий день 5 мая при повторной сдаче анализа, результаты ПЦР оказались отрицательными.

Проведены необходимые мероприятия с возможными контактными лицами и у всего личного состава СИЗО-1, а также членов семьи сотрудника результаты анализа отрицательные", - говорится в сообщении ГСИН.

Несмотря на отрицательные анализы, сотрудник, у которого было подозрение на вирус, находится на самоизоляции под наблюдением врачей.

Сегодня, 7 мая, проводится тестирование сотрудников исправительного учреждения №47 в Бишкеке.

Ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили о выявлении больного с коронавирусом в СИЗО-1.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387879
Теги:
ГСИН, СИЗО, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (144 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  