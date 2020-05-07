Пациентов Городской больницы №6 Бишкека расформировывают. В чем дело?

В Городской клинической больнице №6 Бишкека обнаружены зараженные COVID-19? Почему пациентов кардиологического отделения расформировывают по другим медучреждениям? С такими вопросами в VB.KG обратились читатели.

"Сегодня после обеда нам сказали, чтобы мы забирали свою пожилую родственницу с палаты и везли домой. Дали час-полтора, чтобы собраться. Говорят, что тяжело больных отправят в другую больницу. А 6-ю будут дезинфицировать. В чем дело? И почему такая срочность?" - задаются вопросом граждане.

Редакция в свою очередь обратились за комментариями в Минздрав. В ведомстве ответили, что по поводу случаев заражения коронавирусом в 6-ой больнице информации нет. А высвобождение стационарных коек связано с созданием временного единого приемного отделения для больных с подозрением на COVID-19.

"В настоящее время министерством здравоохранения КР в целях своевременной диагностики и локализации пациентов с пневмонией с неуточненной этиологией в амбулаторных условиях, в период неблагополучной эпидемилогической ситуации с СOVID-19 рассматривается вопрос об организации временного стационара для приема, диагностики и лечения больных с острыми пневмониями, с сопутствующими хроническими заболеваниями легких (ХОБЛ и др.)

в одной из организаций здравоохранения Бишкека", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Городская клиническая больница №6 рассматривается в качестве варианта для такого приемного отделения, но это пока не говорит, что оно будет именно здесь.

"Решение будет принято после окончания санитарно-эпидемиологических работ. Рассматривается несколько вариантов, после принятия решения будет дана дополнительная информация", - заключили в Минздраве.