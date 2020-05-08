В Кыргызстане проходят лечение 32 ребенка с диагнозом COVID-19

В Республиканской инфекционной клинической больнице находится 32 ребенка с диагнозом COVID-19. В том числе, туда переведены дети из Наццентра охраны материнства и детства, где обнаружили вспышку. Об этом на брифинге 8 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"У всех детей наблюдается легкое клиническое течение, осложнений нет. Поэтому, опасности для здоровья детей нет", - рассказал он о состоянии здоровья маленьких пациентов.

Меж тем, Усенбаев сообщил, что в последнюю неделю врачи из Европы все чаще говорят о синдроме Кавасаки среди детей зараженных COVID-19.

"Это тяжелое воспаление сосудов - васкулит - поражение средних и мелких артерий, проявляется лихорадка, изменение слизистых оболочек кожи, поражение артерий, возможно появление тромбозов в сосудистой системе. Оказывается, васкулит поражает детей до 5 лет, эти тревожные сообщения идут из Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, где врачи-педиатры бьют тревогу, не связана ли вспышка данного синдрома с коронавирусом", - отметил главный санитарный врач.

В Кыргызстане синдрома Кавасаки не наблюдается.

"Пока такой озабоченности у нас нет. Но наши врачи насторожены, и мы будем за этим зорко следить", - подчеркнул Усенбаев.