Штраф за отсутствие масок депутаты назвали бредом и издевательством

Штрафы за отсутствие маски назвали бредом и издевательством. На своей странице в Твиттер депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева раскритиковала мэрию за введенные карантинные меры в столице.

Также критика депутата касалась того, что по новым правилам горожане должны ехать в представительства налоговой службы, чтобы получить разрешение на передвижение по Бишкеку.

"Штрафовать за отсутствие масок и гонять народ в ГНИ за справками - бред. До мэра не дозвонилась, но ответственные лицам в окмот (правительство) и АП (в аппарате правительства) сказала, что такое издевательство чревато бунтами голодных и озлобленных граждан. Завтра на комитете и на сессии буду требовать отмены этого маразма", - написала Эльвира Сурабалдиева.

Коллегу поддержал Дастан Бекешев. Он уверен, что штраф за отсутствие маски – это штраф за отсутствие денег.

- Я не знаю, на какую статью Кодекса ссылается мэр, говоря что есть штраф за не ношение масок. В бедных странах такие штрафы не прокатят. Государство тогда должно раздавать их бесплатно, написал в соцсетях Бекешев.

Мэрия Бишкека после критики в ее адрес, частично усовершенствовала свою работу. Так, с сегодняшнего дня руководители организаций могут оформить разрешения на работу для своих сотрудников, без посещения налоговой службы, заполнив электронную форму.