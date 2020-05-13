Беспокоятся о капиталах? Депутат попросил проверить движение Чон-Казат

Депутат Жогорку Кенеша Руслан Казакбаев сегодня, 13 мая, попросил правоохранительные органы проверить движение Чон-Казат, которое призывает провести люстрацию политиков, наживших состояние незаконным путем.

- Уже несколько недель они распространяют провокационные ролики, которые в сети набирают по 100-300 тысяч просмотров. Выступления политиков столько людей не смотрят. Они ходят по дворам и распространяют свои идеи. Насколько это законно? – поинтересовался Казакбаев.

Одно из выступлений этого движения спровоцировало проверку капитала депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева.

- Почему только это проверяете? Насколько это правильно? Все должно происходить в рамках закона. Это начала чего-то большего, - сказал депутат.

Депутат Тазабек Икрамов в своем выступлении отметил, что у населения растет недовольство тем, что в Кыргызстане многие люди незаконно обогатились и это требует внимания правоохранительных органов, однако он подчеркнул, что все действия должны проводиться в рамках закона.

Напомним, накануне Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями сообщила, что по материалам, зарегистрированным Генеральной прокуратурой, началась проверка в отношении депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева по статьям "незаконное обогащение", "незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности)". Одновременно с этим, автор обличающего видеоролика, который спровоцировал проверку депутата, стал фигурантом расследования МВД. Ведомство проверяет его выступление на наличие призывов к агрессивным действиям.

Кроме того, Кубанычбек Жумалиев подал гражданский иск в суд на автора видеоролика с требованием выплатить ему 10 млн сомов в качестве моральной компенсации за распространение информации, которая бросает тень на его имя.