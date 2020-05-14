В Кыргызстане 38 новых случаев COVID-19. Из них шестеро зараженных - медики

В Кыргызстане на 14 мая зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.
Зараженные выявлены:
г.Бишкек - 14
Чуйская область - 4, из них 2 случая среди прибывших из Соль-Илецка
г.Ош - 1
Джалал-Абадская область - 4
Нарынская область - 15.
В том числе, за сутки положительный результат на коронавирус отмечен у 6 медиков. Пятеро в Бишкеке, один в Оше. По данным Минздрава, из стационаров республики выписалось 3 медработника.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 247 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 192 медработника.
Так, всего по республике было зарегистрировано 1082 зараженных.
За сутки из стационара выписано 9 пациентов:
г.Бишкек – 5
г.Ош - 1
Ошская область - 2
Нарынская область - 1.
Всего выписано с выздоровлением по стране 735 пациентов.