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В Кыргызстане 38 новых случаев COVID-19. Из них шестеро зараженных - медики

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 14 мая зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

Зараженные выявлены:

г.Бишкек - 14

Чуйская область - 4, из них 2 случая среди прибывших из Соль-Илецка

г.Ош - 1

Джалал-Абадская область - 4

Нарынская область - 15.

В том числе, за сутки положительный результат на коронавирус отмечен у 6 медиков. Пятеро в Бишкеке, один в Оше. По данным Минздрава, из стационаров республики выписалось 3 медработника.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 247 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 192 медработника.

Так, всего по республике было зарегистрировано 1082 зараженных.

За сутки из стационара выписано 9 пациентов:

г.Бишкек – 5

г.Ош - 1

Ошская область - 2

Нарынская область - 1.

Всего выписано с выздоровлением по стране 735 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/388036
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (162 материалов)
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