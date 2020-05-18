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Предотвращено массовое заражение контактных с прибывшими из Соль-Илецка

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- Оксана Гут
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За сутки в Кыргызстане было зарегистрировано 78 новых случаев COVID-19, из них 51 выявлены у граждан прибывших из-за рубежа. Об этом на брифинге 18 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"Наши соотечественники находятся в разных странах, в разных условиях. Также, по прибытию в страну граждане не соблюдают правила профилактики в обсервациях. В связи с этим, количество заболевших растет", - отметил он.

Из 78 новых случаев:

Завозные 43 случая среди вернувшихся из Соль-Илецка;

Завозные 4 случая у дальнобойщиков;

Завозной 1 случай у обучавшегося за рубежом;

Завозные 3 случая среди курсантов;

27 случаев среди контактных.

"По прибывшим из Соль-Илецка, Республиканским штабом было принято решение провести дополнительное ПЦР-исследование в связи с высоким риском распространения вируса при транспортировке. И это было правильное решение, нам удалось предотвратить возможное массовое заражение контактных на домашнем карантине", - заявил замминистра здравоохранения.

Усенбаев также рассказал о том, как в Кыргызстане встречают граждан, прибывших из-за рубежа.

"Все прибывшие помещаются в обсерваторы, там сдают ПЦР-тесты, проходят медосмотр, каждого анкетируют. Им на телефон устанавливается приложение по наблюдению. Получив отрицательный анализ, граждан направляют на домашний карантин. При истечении инкубационного периода берутся вторые анализы. Если результат вновь отрицательный, то человек допускается к нормальной жизни", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/388110
Теги:
Казахстан, Россия, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (172 материалов)
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