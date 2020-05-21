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Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их питомцев

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой.

Два года мы представляем вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. И сегодня вновь представляем вашему вниманию очередных пушистых кандидатов на усыновление.

Судьба Лютика

Обратите внимание на замечательного котика по имени Лютик. Этому красавчику сейчас семь месяцев. Мальчику очень нужен новый дом и заботливые хозяева. В руки волонтеров Лютик попал в ужасном состоянии. Парнишка изо всех сил боролся за жизнь и сумел выздороветь. По характеру Лютик ласковый, но осторожный котик. Хорошо ладит с другими животными. В туалет ходит в лоток. Если он вам приглянулся, звоните по одному из этих номеров: 0(555)922-005, 0(706)922-005.

Дом для малышки

Взгляните на эту малышку! Собачке около 3-4 месяцев. Животное очень умное, ласковое, в еде не привередливое. Когда подрастет, станет своему хозяину хорошим другом и охранником. Сейчас ее приютили на время, но все-таки животному нужен настоящий дом. Отдадут собачку людям, которые живут в Бишкеке в частном доме с закрытым двором. Обращайтесь, и вашу будущую питомицу привезут по указанному вами адресу. Телефоны: 0(555)922-005, 0(706)922-005.

Компаньонка Тося

Пристраивается маленькая собачка Тося. Это очень доброе и жизнерадостное существо, которое любит играть и с детьми, и со взрослыми. А еще она прекрасная охранница. Тосе сейчас чуть больше года. Она привита и стерилизована. Вообще Тося – идеальная собачка для пожилого человека. Хотите узнать о ней больше, звоните 0(709)784-537. Кстати, ее могут привезти будущему хозяину домой.

Будущая гроза мышей

Внимание! Мы ищем дом для симпатичной четырехмесячной кошечки. Животное здорово. К лоточку приучено. Когда вырастет, будет ловить мышей. Телефон для справок: 0(550)551-012.

Если у вас нет возможности завести себе питомца, но вы хотите оказать посильную помочь фонду, можете связаться с его руководителем Ларисой Слободской по телефону: 0(709)784-537.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg и в газете "Вечерний Бишкек".

А завтра, 22 мая, в газете "Вечерний Бишкек" вы сможете прочесть счастливые истории людей и животных, которые нашли друг друга в непростое время, которое мы все сейчас переживаем.


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URL: https://www.vb.kg/388111
Теги:
акции, волонтерство, Бишкек, животные
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