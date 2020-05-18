Вернувшиеся с Соль-Илецка кыргызстанцы устроили бунт. В ход пошли камни

Граждане, вернувшиеся с российского города Соль-Илецк, устроили настоящий бунт в обсервации на территории казарм бывшей авиабазы "Ганси". В ход пошли даже камни. Соответствующее видео распространяется в соцсетях.

Напомним, среди прибывших с Соль-Илецка Минздрав выявил 43-х зараженных COVID-19, анализы пришлось проходить дважды.

Агрессивное поведение граждан обусловлено тем, что они не доверяют медикам и отказываются выполнять необходимые требования по соблюдению эпиднорм.

На место выехали представители Минздрава, будет решаться вопрос о дальнейшем содержании контактных в обсервации.

Фото иллюстративное