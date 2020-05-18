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Вернувшиеся с Соль-Илецка кыргызстанцы устроили бунт. В ход пошли камни

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- Оксана Гут
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Граждане, вернувшиеся с российского города Соль-Илецк, устроили настоящий бунт в обсервации на территории казарм бывшей авиабазы "Ганси". В ход пошли даже камни. Соответствующее видео распространяется в соцсетях.

Напомним, среди прибывших с Соль-Илецка Минздрав выявил 43-х зараженных COVID-19, анализы пришлось проходить дважды.

Агрессивное поведение граждан обусловлено тем, что они не доверяют медикам и отказываются выполнять необходимые требования по соблюдению эпиднорм.

На место выехали представители Минздрава, будет решаться вопрос о дальнейшем содержании контактных в обсервации.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/388116
Теги:
Кыргызстан, скандал, Аэропорт "Манас", Мигрант, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (172 материалов)
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