В Кыргызстане могут вернуть жесткие карантинные меры

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Кыргызстане могут вернуть жесткие ограничения, связанные с карантинными мерами. Об этом в ходе брифинга сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- Ситуация зависит не только от медиков, милиционеров и других органов власти, но и от каждого гражданина. Если люди начнут массово выходить на улицу, безответственно относиться к соблюдению санитарных норм и это приведет к росту заболеваемости, мы будем вынуждены вернуть жесткие ограничения, - сказал Кубатбек Боронов.

Он добавил, что в республике сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация.

Отметим, с 21 мая возобновляют экономическую деятельность ряд предприятий. Первые послабления карантина были введены с 11 мая.