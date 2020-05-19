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В Кыргызстане могут вернуть жесткие карантинные меры

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- Екатерина Улитина
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В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Кыргызстане могут вернуть жесткие ограничения, связанные с карантинными мерами. Об этом в ходе брифинга сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- Ситуация зависит не только от медиков, милиционеров и других органов власти, но и от каждого гражданина. Если люди начнут массово выходить на улицу, безответственно относиться к соблюдению санитарных норм и это приведет к росту заболеваемости, мы будем вынуждены вернуть жесткие ограничения, - сказал Кубатбек Боронов.

Он добавил, что в республике сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация.

Отметим, с 21 мая возобновляют экономическую деятельность ряд предприятий. Первые послабления карантина были введены с 11 мая.


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URL: https://www.vb.kg/388172
Теги:
Кубатбек Боронов, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
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Сюжет: Коронавирус (175 материалов)
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