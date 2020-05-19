Вице-мэр Нарына госпитализирован в больницу с коронавирусом

У первого вице-мэра Нарына Давида Курманова диагностирован COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

"В Нарынскую областную объединенную больницу 18 мая 2020 года госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19 первый вице-мэр мэрии города Нарын Курманов Давид.

Состояние врачами оценивается, как удовлетворительное", - говорится в сообщении штаба.

В настоящее время мэрия города Нарын закрыта на карантин.

В Нарынской области наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. На 19 мая, там зарегистрировано 194 подтвержденных случаев заражения.