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Вице-мэр Нарына госпитализирован в больницу с коронавирусом

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- Екатерина Улитина
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У первого вице-мэра Нарына Давида Курманова диагностирован COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

"В Нарынскую областную объединенную больницу 18 мая 2020 года госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19 первый вице-мэр мэрии города Нарын Курманов Давид.

Состояние врачами оценивается, как удовлетворительное", - говорится в сообщении штаба.

В настоящее время мэрия города Нарын закрыта на карантин.

В Нарынской области наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. На 19 мая, там зарегистрировано 194 подтвержденных случаев заражения.


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URL: https://www.vb.kg/388179
Теги:
мэрия, Нарын, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
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Сюжет: Коронавирус (176 материалов)
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