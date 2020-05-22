По делу о коррупции задержаны сотрудники ГКНБ и Госагентства связи

По коррупционному делу о радиочастотах в общем задержаны пять человек. В том числе, два сотрудника Государственного комитета национальной безопасности, два работника Государственного агентства связи и один с "Ала ТВ". Информацию VB.KG подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры КР Наргиза Куватова.

Она сообщила, что все пятеро по решению суда водворены в СИЗО-1 Бишкека.

Дело ведет межведомственная следственная группа, в составе которой представители Военной прокуратуры и ГКНБ.

Задержание прошло в рамках следствия по делу о коррупции в отношении экс-директора ГАС КР Натальи Черногубовой.

Ее, напомним, задержали 12 мая и водворили в ИВС ГКНБ. Черногубову обвиняют по ст. "Коррупция" в том, что она будучи руководителем ГАС КР в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Государственного комитета технологий и связи незаконно переоформила лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Что повлекло за собой ущерб интересам государства.

Отметим также, что в этом коррупционном скандале фигурирует имя премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева. Однако, в правительстве заявили, что это безосновательно.