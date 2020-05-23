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Экс-спикер Мукар Чолпонбаев идет на поправку после коронавируса

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- Екатерина Улитина
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Экс-спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев идет на поправку после перенесенной болезни COVID-19. Об этом в социальных сетях написала дочь политика Нуриля Чолпонбаева.

"Ура! Мы свергли корону! У папы больше нет коронавируса, мы боремся с последствиями, которые он безжалостно нанёс. Показатели средние, дышит через аппарат ИВЛ, ест, идём на поправку. Нужно только время. Спасибо всем переживающим, к сожалению, не могу подробно написать как и чем лечат, но когда папу выпишем, обязательно напишу", - написала Нуриля Чолпонбаева.

Напомним, 15 мая республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что 5 мая Мукар Чолпонбаев госпитализирован с диагнозом коронавирус. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Мукар Чолпонбаев - депутат и торага Жогорку Кенеша 1-го созыва. В 2005 году был одним из организаторов и руководителей движения "Мекеним-Кыргызстан", позже был арестован по подозрению в организации захвата здания Дома Правительства 16 июня 2005. Вскоре освобожден.

Госсоветник юстиции 3-го класса (генерал-майор).

В 2017 году ЦИК зарегистрировала Мукара Чолпонбаева в качестве кандидата в президенты.


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URL: https://www.vb.kg/388301
Теги:
спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (190 материалов)
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